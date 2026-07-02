В рамках диспансеризации жители России теперь могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди новых обследований - проверка липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интервью РИА Новости.

Кроме того, для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Эти меры направлены на повышение эффективности ранней диагностики онкологических заболеваний.

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Также внедрили программу неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, минимизируя риски, связанные с инвазивными процедурами.