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В России расширили перечень обследований при диспансеризации

В рамках диспансеризации жители России теперь могут бесплатно сдать анализы для выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди новых обследований - проверка липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в интервью РИА Новости.

Кроме того, для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Эти меры направлены на повышение эффективности ранней диагностики онкологических заболеваний.

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Также внедрили программу неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, минимизируя риски, связанные с инвазивными процедурами.

Теги

здравоохранение диспансеризация
Новости Экономика

Названа стоимость минимальной продуктовой корзины в Ленобласти

С начала 2026 года стоимость минимальной корзины продуктов в России выросла на 3,99%, следует из данных ассоциации «Руспродсоюз». В Ленобласти эта стоимость составила 8 756,6 рублей.

Названа стоимость минимальной продуктовой корзины в Ленобласти - Стоимость минимальной корзины продуктов в Ленинградской области составляет 8 756,6 рублей.
Фото: freepik

При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке - 20 432,3 руб. и в Камчатском крае - 13 397,9 руб., дешевле всего - в Мордовии - 6 280,6 руб. и в Саратовской области - 6 475,7 руб. Жителям Москвы и Подмосковья за минимальный набор продуктов предстоит заплатить 9 244 рубля и 8 681,9 рубля соответственно, Петербурга - 9 005,3 рублей.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Теги

продуктовая корзина Ленобласть Петербург Россия продукты

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