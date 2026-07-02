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Названа стоимость минимальной продуктовой корзины в Ленобласти

С начала 2026 года стоимость минимальной корзины продуктов в России выросла на 3,99%, следует из данных ассоциации «Руспродсоюз». В Ленобласти эта стоимость составила 8 756,6 рублей.

Названа стоимость минимальной продуктовой корзины в Ленобласти - Стоимость минимальной корзины продуктов в Ленинградской области составляет 8 756,6 рублей.
Фото: freepik

При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке - 20 432,3 руб. и в Камчатском крае - 13 397,9 руб., дешевле всего - в Мордовии - 6 280,6 руб. и в Саратовской области - 6 475,7 руб. Жителям Москвы и Подмосковья за минимальный набор продуктов предстоит заплатить 9 244 рубля и 8 681,9 рубля соответственно, Петербурга - 9 005,3 рублей.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

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продуктовая корзина Ленобласть Петербург Россия продукты
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Из Ладожского озера достали тело мужчины

Ранним утром 2 июля в Аварийно-спасательную службу поступило сообщение, что рыбаки обнаружили тело неизвестного в воде Ладожского озера.

Из Ладожского озера достали тело мужчины - Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: Freepik.

Прибывшие на место спасатели ПСО города Новая Ладога доставили погибшего мужчину к берегу и передали сотрудникам полиции. Личность мужчины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Теги

утонул человек Ладожское озеро Ленобласть

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