С начала 2026 года стоимость минимальной корзины продуктов в России выросла на 3,99%, следует из данных ассоциации «Руспродсоюз». В Ленобласти эта стоимость составила 8 756,6 рублей.

При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке - 20 432,3 руб. и в Камчатском крае - 13 397,9 руб., дешевле всего - в Мордовии - 6 280,6 руб. и в Саратовской области - 6 475,7 руб. Жителям Москвы и Подмосковья за минимальный набор продуктов предстоит заплатить 9 244 рубля и 8 681,9 рубля соответственно, Петербурга - 9 005,3 рублей.

В расчеты вошли 33 наименования продуктов, включая мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, муку, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.