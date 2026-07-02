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Обломки БПЛА упали в районе поселка Оредеж – Дрозденко

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о последствиях атаки беспилотников ночью 2 июля.

Обломки БПЛА упали в районе поселка Оредеж – Дрозденко - Жертв и разрушений в регионе нет.
Фото создано ИИ.

Падение обломков БПЛА зафиксировали в районе поселка Оредеж в Лужском районе. Жертв и разрушений в регионе нет, сообщил глава региона.

Напомним, ночью в небе над Ленинградской областью было сбито семь БПЛА.

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Теги

БПЛА Дрозденко обломки Лужский район Ленобласть СВО
Новости Происшествия

Медведь напал на велосипедиста около КАДа в Янино

Неподалеку от КАДа в поселке Янино медведь напал на велосипедиста.

Зверь ростом около полутора метров выбежал на движущегося человека и ударил его лапой. Велосипедисту удалось быстро уехать с места происшествия.

Медведь напал на велосипедиста около КАДа в Янино - Пострадавшего осмотрели медики, ему сделали прививку и обработали рану.
Фото: паблик «Мэш на Мойке».

Пострадавшего осмотрели медики, ему сделали прививку и обработали рану, пишет паблик «Мэш на Мойке».

Биолог Павел Глазков предполагает, что напавший медведь, скорее всего, не является диким животным, а мог сбежать из частного хозяйства. Лесные медведи в период гона осторожны и обычно избегают прямых контактов с людьми. Кроме того, медвежата в это время ходят только в сопровождении матери.

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Теги

медведь Янино Ленобласть Всеволожский район

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