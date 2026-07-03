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Новости Экономика

Стало известно, насколько подорожало топливо на АЗС в Петербурге за неделю

бензин
Фото: ivbg.ru.

В период с 23 по 29 июня средняя стоимость топлива в России достигла 72,38 рубля за литр. В Санкт-Петербурге оно подорожало на 0,2%, сообщает «АБН24».

В городе литр бензина АИ-92 вырос с 64,14 до 65,54 рубля. Средняя стоимость АИ-95 составила 72,36 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 и выше вырос в цене с 97,22 до 99,84 рубля за литр.

По данным Росстата, заметный рост цен на топливо также зафиксировали в Севастополе, где бензин подорожал на 30%. При этом в Москве и Московской области цены на бензин снизились на 1,6% и 0,7% соответственно.

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23.04.2025
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Теги

Санкт-Петербург АЗС топливо
Новости Социум

Генконсульство Кипра возобновит прием виз в Петербурге с 6 июля

С 6 июля в Санкт-Петербурге возобновится прием заявлений на кипрские визы через центры BLS International. Подать документы также можно будет в генконсульстве Кипра, сообщает «МК в Питере».

Посольство Кипра в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре подтвердили, что заявления на оформление виз снова будут принимать через визовые центры BLS International.  Это позволит россиянам подавать документы для поездок на Кипр с туристическими и деловыми целями.

Сервисный сбор в визовом центре составит €5 без учета НДС. Также заявителям будут доступны дополнительные платные услуги.

Ранее посольство Кипра в России объявляло о прекращении приема заявлений через центры с 13 июня. Причиной стало истечение срока действия договора с BLS International.

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07.06.2026
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