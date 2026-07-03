В период с 23 по 29 июня средняя стоимость топлива в России достигла 72,38 рубля за литр. В Санкт-Петербурге оно подорожало на 0,2%, сообщает «АБН24».

В городе литр бензина АИ-92 вырос с 64,14 до 65,54 рубля. Средняя стоимость АИ-95 составила 72,36 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 и выше вырос в цене с 97,22 до 99,84 рубля за литр.

По данным Росстата, заметный рост цен на топливо также зафиксировали в Севастополе, где бензин подорожал на 30%. При этом в Москве и Московской области цены на бензин снизились на 1,6% и 0,7% соответственно.