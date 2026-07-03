Имя Максим являлось одним из наиболее популярных мужских имен в России. Однако в 2026 году родители стали реже называть так своих детей.

Впервые за долгие годы Максимы выпали из топ-5 самых популярных имен для мальчиков. В 2022-2023 годах имя уверенно занимало третье место по популярности, в 2024-м и 2025-м оно уже сместилось на четвертое.

В 2026 году имя скатилось сразу на два пункта и на данный момент занимает шестое место в рейтинге. При этом оно продолжает терять позиции.

На смену Максиму пришло другое имя на букву «М» – Марки. Оно начало набирать популярность и уверенно держится на пятом месте.