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Имя Максим резко утратило популярность в России в 2026 году

Имя Максим являлось одним из наиболее популярных мужских имен в России. Однако в 2026 году родители стали реже называть так своих детей.

Впервые за долгие годы Максимы выпали из топ-5 самых популярных имен для мальчиков. В 2022-2023 годах имя уверенно занимало третье место по популярности, в 2024-м и 2025-м оно уже сместилось на четвертое.

В 2026 году имя скатилось сразу на два пункта и на данный момент занимает шестое место в рейтинге. При этом оно продолжает терять позиции.

На смену Максиму пришло другое имя на букву «М» – Марки. Оно начало набирать популярность и уверенно держится на пятом месте.

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01.02.2026
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Теги

МакSим Россия 2026 год
Новости Социум

Генконсульство Кипра возобновит прием виз в Петербурге с 6 июля

С 6 июля в Санкт-Петербурге возобновится прием заявлений на кипрские визы через центры BLS International. Подать документы также можно будет в генконсульстве Кипра, сообщает «МК в Питере».

Посольство Кипра в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре подтвердили, что заявления на оформление виз снова будут принимать через визовые центры BLS International.  Это позволит россиянам подавать документы для поездок на Кипр с туристическими и деловыми целями.

Сервисный сбор в визовом центре составит €5 без учета НДС. Также заявителям будут доступны дополнительные платные услуги.

Ранее посольство Кипра в России объявляло о прекращении приема заявлений через центры с 13 июня. Причиной стало истечение срока действия договора с BLS International.

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