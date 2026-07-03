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Над Россией за ночь сбили 155 украинских БПЛА

По данным Минобороны, дроны сбили над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

На подлете к Москве за ночь сбили шесть беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают экстренные службы. Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В Тульской области уничтожили шесть беспилотников. По словам губернатора Дмитрия Миляева, пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры предварительно не зафиксировано.

В Белгороде и Белгородском округе в результате ракетного обстрела серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением, на одном из объектов произошло возгорание. Погиб один человек, повреждены пять автомобилей.

В Приморско-Ахтарске Краснодарского края обломки беспилотников упали по девяти адресам. Повреждены несколько зданий, газовая труба и опора ЛЭП. Подача электроэнергии не прерывалась, пострадавших нет.

Аэропорт Сочи временно приостановил прием и выпуск самолетов.

В Крыму временно приостановили движение пригородных поездов до Евпатории. Поезда из Джанкоя следуют только до станции Элеваторная.

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16.04.2026
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БПЛА СВО Россия
Новости Происшествия

Работники ЖСК похитили более миллиона с зарплаты дворника в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с фиктивным трудоустройством дворника в Приморском районе. Фигурантами стали три сотрудника управляющей компании.

По версии следствия, с 2021 по 2026 год обвиняемые фиктивно трудоустроили в ЖСК мужчину на должность дворника. Фактически он работу не выполнял, но получал зарплату.

После поступления денег фиктивный сотрудник переводил их на счета фигурантов. Таким образом обвиняемые получили более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Следователи провели обыски по месту работы и проживания обвиняемых.

Всем троим избрана мера пресечения. В ходе расследования фигуранты добровольно полностью возместили причиненный ущерб. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд.

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