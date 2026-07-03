weather 18.9°
$ 77.93
88.71

Главная / Новости / Тарифы на такси в Петербурге могут вырасти на 30% из-за проблем с бензином и законов

Новости Экономика Главное

Тарифы на такси в Петербурге могут вырасти на 30% из-за проблем с бензином и законов

Цены на такси в Санкт-Петербурге могут вырасти на 20-30% в течение 2026 и 2027 годов. По оценке экспертов, на тарифы влияют рост расходов на топливо, закон о локализации автомобилей и нехватка водителей.

С 1 марта для такси действует требование о локализации. В реестре можно регистрировать только машины, выпущенные с высокой долей отечественных компонентов или в рамках специальных инвестиционных контрактов.

Власти ранее отмечали, что эта мера должна поддержать российский автопром. Однако, по словам специалистов, обновление автопарков такси практически остановилось. На ситуацию влияют дефицит водителей и рост издержек перевозчиков. На конец марта требованиям локализации соответствовали только 6,8% автомобилей.

Дополнительной проблемой стал запрет на работу в такси для мигрантов. Из-за нехватки кадров около 30% подвижного состава сейчас не используется.

Эксперты отмечают, что при таких условиях перевозчики не спешат покупать новые автомобили, подходящие под требования закона. Все расходы компаний в итоге отражаются на стоимости поездок, поэтому тарифы на такси могут заметно вырасти в ближайшие два года.

Вам будет интересно
Обязан ли работник отвечать на звонки начальника в нерабочее время в России
Сотрудник имеет право не отвечать на звонки начальника вне рабочего времени. Об этом сообщают специалисты Роструда. В ведомстве пояснили, что работник...
08.03.2026
7916

Теги

Санкт-Петербург
Новости outside

В Финляндии больше месяца не могли похоронить художницу из Петербурга, убитую финским мужем

Флаг Финляндии
Фото: Freepik.

В Финляндии похоронили художницу Александру Хинсала, родившуюся в Санкт-Петербурге и погибшую от рук супруга. Похороны состоялись 27 июня, спустя полтора месяца после убийства. По словам друзей погибшей, задержка была связана с проведением экспертиз и организационными сложностями.

По данным финской полиции, преступление произошло в ночь с 9 на 10 мая на почве бытового конфликта. После случившегося супруг Александры, финский писатель Микко, сам вызвал полицию и признался в содеянном.

Пара прожила в браке более 15 лет. У них остался 13-летний сын. Опеку над ребенком оформила близкая подруга погибшей. Александра Хинсала родилась в Санкт-Петербурге, а в Финляндию переехала по программе репатриации.

Ее супруг является автором более 10 сборников рассказов и повестей. По финским законам мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Вам будет интересно
На почве Украины: житель Ленобласти воткнул ручку в глаз петербуржцу
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Леноб...
21.05.2022
21163

Теги

Финляндия Санкт-Петербург

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться