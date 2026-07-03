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Жительниц Ломоносовского района подозревают в незаконном обороте наркотиков

Двух жительниц поселка Новогорелово Ломоносовского района задержали и заключили под стражу по подозрению в незаконном обороте наркотиков.  

Во время обысков в их квартирах на Промышленной улице и улице Современников полицейские обнаружили и изъяли 48,7 грамма гашиша и 17,2 грамма мефедрона.

В отношении 30-и и 45-летней задержанных возбудили уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и незаконном хранении наркотических средств.  

Полицейские устанавливают канал поступления наркотиков и проверяют возможную причастность подозреваемых к другим преступлениям.

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Теги

Ломоносовский район
Новости Социум

Предприятие в Ленобласти лишилось имущества из-за долгов по зарплате

Судебные приставы в принудительном порядке реализуют имущество компании для погашения долгов перед сотрудниками.  

В Кингиесспском районе Ленинградской области сотрудники ФССП изъяли оборудование и стройматериалы у предприятия, задолжавшего бывшим сотрудникам крупный долг по зарплате.

По решению суда организация обязана выплатить потерпевшим 1 миллион 150 тысяч рублей. Поскольку компания проигнорировала требование о добровольном погашении долга, судебные приставы наложили арест на имущество фирмы.

В настоящее время оборудование и стройматериалы проходят процедуру оценки, после чего оно будет передано на торги. Все вырученные от реализации средства пойдут на погашение задолженности перед бывшими работниками предприятия.

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Кингисеппский район зарплата фссп

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