Двух жительниц поселка Новогорелово Ломоносовского района задержали и заключили под стражу по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Во время обысков в их квартирах на Промышленной улице и улице Современников полицейские обнаружили и изъяли 48,7 грамма гашиша и 17,2 грамма мефедрона.

В отношении 30-и и 45-летней задержанных возбудили уголовные дела по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и незаконном хранении наркотических средств.

Полицейские устанавливают канал поступления наркотиков и проверяют возможную причастность подозреваемых к другим преступлениям.