Госэконадзор пресек размещение отходов вблизи деревни Новое Девяткино.

Во Всеволожском районе Ленинградской области инспекторы Экомилиции пресекли повторную организацию незаконной свалки, изъяв спецтехнику у нарушителей.

В ходе планового патрулирования сотрудники комитета обнаружили, что на участке, где ранее уже проводились надзорные мероприятия и наводился порядок, вновь ведется несанкционированный сброс мусора. В результате рейда было возбуждено дело об административном правонарушении. Также инспекторы изъяли транспортное средство, которой использовалось в незаконной деятельности.

Кроме того, на месте ЧП отобрали пробы почвы для проведения анализа и установления класса опасности отходов. Сейчас данный участок остается под усиленным контролем.