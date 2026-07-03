weather 13.8°
$ 77.23
88.03

Главная / Новости / Нелегальные перевозчики отходов остались без техники во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Нелегальные перевозчики отходов остались без техники во Всеволожском районе

Госэконадзор пресек размещение отходов вблизи деревни Новое Девяткино.

Нелегальные перевозчики отходов остались без техники во Всеволожском районе - Госэконадзор пресек размещение отходов вблизи деревни Новое Девяткино.
Фото: Госэконадзор Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области инспекторы Экомилиции пресекли повторную организацию незаконной свалки, изъяв спецтехнику у нарушителей.

В ходе планового патрулирования сотрудники комитета обнаружили, что на участке, где ранее уже проводились надзорные мероприятия и наводился порядок, вновь ведется несанкционированный сброс мусора. В результате рейда было возбуждено дело об административном правонарушении. Также инспекторы изъяли транспортное средство, которой использовалось в незаконной деятельности.

Кроме того, на месте ЧП отобрали пробы почвы для проведения анализа и установления класса опасности отходов. Сейчас данный участок остается под усиленным контролем. 

Вам будет интересно
Сезон настоящих лисичек стартовал в лесах Ленобласти
Любители «тихой охоты» могут снова отправляться в лес — там появились настоящие лисички, также известные в народе как «петушки». В лесах Ленингр...
01.07.2026
323

Теги

Новое Девяткино Госэконадзор незаконная свалка
Новости Экономика

В России появилась новая профессия

Российским компаниям все чаще нужны специалисты по продвижению в нейросетях.

В Росси появилась новая профессия —руководитель и менеджер по продвижению в нейросетях. На сайтах по поиску работы сейчас насчитывается порядка 100 таких вакансий, рассказал РИП Новости эксперт Алексей Макеенко.

«Главная задача такого специалиста — разработка и реализация стратегий продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях», — отметил он.

Продвижение в нейросетях подразумевает видимость бренда в ответах ИИ при запросах.

Вам будет интересно
В Ленобласти и Петербурге вложения в жилье выросли на 62%
Фото: Freepik. Объем инвестиций в жилье Санкт-Петербурга и Ленинградской области за первые 6 месяцев 2026 года вырос на 62%, сообщает Neva.Today. Обща...
03.07.2026
193

Теги

Россия профессии искусственный интеллект

Популярное

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России
Синоптик Леус рассказал, каким будет июль в России

08:57 29.06.2026

Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории
Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории

08:10 29.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться