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Новости Социум

Александр Дрозденко провел первое заседание рабочей группы по сотрудничеству с Индией и странами Юго-Восточной Азии

Губернатор Ленинградской области провёл первое заседание рабочей группы глав регионов при Министерстве иностранных дел РФ, созданной для развития взаимодействия с Индией и государствами Юго-Восточной Азии. В ходе встречи были обозначены конкретные шаги по расширению международного сотрудничества.

Одной из ключевых инициатив станет запуск информационно-делового центра в Мумбаи в пилотном режиме. Его задача — преодоление языковых и бюрократических барьеров, сопровождение экспортных проектов и сбор рыночной аналитики. Старт работы центра запланирован на сентябрь в рамках выставки «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели. В октябре Центр поддержки экспорта Ленинградской области организует бизнес-миссию в Мумбаи.

Кроме того, регион готовит соглашения о сотрудничестве с вьетнамскими провинциями Куангчи и Лангшон, а также устанавливает связи с городом Дананг. Визит делегации Ленинградской области во Вьетнам намечен на ноябрь. Развивается взаимодействие и с Мьянмой — эта работа ведётся совместно с Генеральным консульством в Санкт-Петербурге.

Александр Дрозденко отметил, что на следующем заседании участники рабочей группы перейдут к обсуждению конкретных проектов. Глава региона призвал коллег готовить свои предложения.

Теги

Александр Дрозденко Ленобласть Мумбаи индия
Новости Социум Главное

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе

Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

В Ленинградской области до конца этой и в течение следующей недели ожидаются плановые работы на электросетях. 

Так, с 3 по 11 июля в некоторых населенных пунктах пройдут отключения электричества, сообщает ЛОЭСК.

График с населенными пунктами, адресами и временем отключения:

Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.Публикуем график отключения света в Ленинградской области на следующей неделе - Опубликован график плановых отключений электричества в регионе на новой неделе.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

график отключения электричества ЛОЭСК

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