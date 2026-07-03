Губернатор Ленинградской области провёл первое заседание рабочей группы глав регионов при Министерстве иностранных дел РФ, созданной для развития взаимодействия с Индией и государствами Юго-Восточной Азии. В ходе встречи были обозначены конкретные шаги по расширению международного сотрудничества.

Одной из ключевых инициатив станет запуск информационно-делового центра в Мумбаи в пилотном режиме. Его задача — преодоление языковых и бюрократических барьеров, сопровождение экспортных проектов и сбор рыночной аналитики. Старт работы центра запланирован на сентябрь в рамках выставки «ИННОПРОМ. Индия» в Нью-Дели. В октябре Центр поддержки экспорта Ленинградской области организует бизнес-миссию в Мумбаи.

Кроме того, регион готовит соглашения о сотрудничестве с вьетнамскими провинциями Куангчи и Лангшон, а также устанавливает связи с городом Дананг. Визит делегации Ленинградской области во Вьетнам намечен на ноябрь. Развивается взаимодействие и с Мьянмой — эта работа ведётся совместно с Генеральным консульством в Санкт-Петербурге.

Александр Дрозденко отметил, что на следующем заседании участники рабочей группы перейдут к обсуждению конкретных проектов. Глава региона призвал коллег готовить свои предложения.