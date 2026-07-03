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Новости Социум

Более 14,5 тысяч родителей Петербурга и Ленобласти подали заявления на получение ежегодной семейной выплаты

Ежедневно специалисты принимали порядка двух тысяч заявлений на оформление новой меры поддержки. 

В отделении Соцфонда по Санкт-Петербургу и Ленобласти подвели итоги первого месяца работы по назначению новой ежегодной выплаты для семей с детьми. В список на получение новой меры поддержки внесены более 14,5 тысяч родителей региона.

«Благодаря выстроенному процессу рассмотрения, специалисты Отделения оперативно выносят решения по заявлениям. В среднем на это уходит не более четырех рабочих дней вместо десяти, предусмотренных по регламенту, то есть в два с половиной раза быстрее норматива», –  заявил управляющий отделением Соцфонда по СПБ и ЛО Константин Островский.

Большинство необходимых данных Фонд получает самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия. Несмотря на высокую скорость работы, часть заявителей получает отказ. Основными причинами тому становятся превышение семьей установленного порога среднедушевого дохода (1,5-кратная величина прожиточного минимума), наличие имущества сверх установленной нормы, отсутствие официального трудоустройства с уплатой НДФЛ или предоставление недостоверных сведений.

Подача заявлений на выплату открыта до 1 октября 2026 года. Оформить пособие можно дистанционно через портал «Госуслуги», а также при личном визите в клиентские службы Социального фонда или многофункциональные центры (МФЦ).

Другая необходимая информация доступна на сайте.

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выплаты социальный фонд России
Новости Социум

Петербург поможет Мариуполю в восстановлении 10 объектов до конца 2026 года

Об этом заявил губернатор города.

В 2026 году Петербург восстановит в Мариуполе 10 различных объектов. Об этом рассказала глава Северной столицы Александр Беглов.

«Сейчас работы ведутся на 14 объектах. План этого года включает ввод 10 объектов. Среди них — ЗАГС, фонтаны, спортивные сооружения, многоквартирный дом, инженерные сети в трамвайном депо», — цитирует его РИА Новости.

Всего за четыре года Петербург помог Мариуполю в восстановлении 56 объектов.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил ход работ в детском реабилитационном центре подшефного города Енакиево в ДНР.

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Теги

Петербург Александр Беглов Мариуполь

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