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Новости Социум

На 48% выросло количество вакансий в здравоохранении Петербурга

Количество вакансий в медицинской сфере Санкт-Петербурга выросло на 48% за последний год и к июлю 2026 года достигло 6,5 тысячи, сообщает «Петроград».

Больницы и поликлиники города активно ищут врачей и средний медицинский персонал. Наиболее острый дефицит наблюдается среди младшего медперсонала – открыто около 3,3 тысячи вакансий.

Также медучреждениям требуются рентгенолаборанты – 300 вакансий, санитарки операционных – 270, врачи скорой помощи – 250 и терапевты – 240. Центр занятости Санкт-Петербурга помогает работодателям и соискателям, организуя бесплатное профессиональное обучение и карьерное сопровождение.

За первые шесть месяцев 2026 года число трудоустроенных медицинских работников выросло на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Санкт-Петербург
Новости Социум

Роспотребнадзор разрешил купание на восьми пляжах Ленобласти и только на одном в Петербурге

Только один пляж в Санкт-Петербурге соответствует санитарным требованиям по качеству воды по состоянию на 2 июля 2026 года, сообщает «Петроград».

Специалисты проверили 24 городских пляжа, расположенных на девяти водных акваториях. Безопасной для купания признали только воду на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе.

Остальные 23 пляжа не соответствуют гигиеническим нормативам. В этот список вошли пляжи Финского залива, озера Разлив, Безымянного озера, Ольгинского водоема, реки Ижоры и Колонистского пруда.

В Ленинградской области Роспотребнадзор обследовал 20 зон отдыха в девяти муниципальных образованиях. Санитарным требованиям соответствует вода на восьми пляжах Приозерского района.

Безопасными для купания признали пляжи на озерах Ратное, Отрадное, Снетковское, Мичуринское, Петровское и Раздолинское, а также на реках Вуокса и Бурная. В Роспотребнадзоре рекомендовали не купаться в водоемах, где качество воды не соответствует санитарным требованиям.

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