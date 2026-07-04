Количество вакансий в медицинской сфере Санкт-Петербурга выросло на 48% за последний год и к июлю 2026 года достигло 6,5 тысячи, сообщает «Петроград».

Больницы и поликлиники города активно ищут врачей и средний медицинский персонал. Наиболее острый дефицит наблюдается среди младшего медперсонала – открыто около 3,3 тысячи вакансий.

Также медучреждениям требуются рентгенолаборанты – 300 вакансий, санитарки операционных – 270, врачи скорой помощи – 250 и терапевты – 240. Центр занятости Санкт-Петербурга помогает работодателям и соискателям, организуя бесплатное профессиональное обучение и карьерное сопровождение.

За первые шесть месяцев 2026 года число трудоустроенных медицинских работников выросло на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.