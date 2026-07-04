weather 18.8°
$ 77.23
88.03

Главная / Новости / Мусор на орбите Земли может отрезать людей от космоса

Новости Социум

Мусор на орбите Земли может отрезать людей от космоса

Количество искусственных спутников на орбите Земли за 70 лет выросло до более чем 15 тысяч, а масса космического мусора достигла почти 13,5 тысячи тонн.

Семьдесят лет назад у Земли был только один спутник – Луна. Сейчас на орбите находятся тысячи искусственных аппаратов, из которых около 10 тысяч принадлежат компании SpaceX. Илон Маск также планирует запуск новых спутников для создания крупной сети, в том числе центров обработки данных.

Рост числа аппаратов увеличивает объем космического мусора. К нему относятся отработанные корпуса ракет, сломанные спутники и обломки разного размера. Сейчас на орбите находится более 36 тысяч крупных фрагментов размером свыше 10 сантиметров и десятки миллионов мелких частиц.

Главная опасность заключается в скорости движения мусора – около 7 километров в секунду. Даже небольшое столкновение может разрушить спутник и создать новые обломки.

Одним из наиболее тревожных сценариев ученые называют синдром Кесслера. При нем серия столкновений способна сделать отдельные участки орбиты непригодными для полетов. Уже сейчас Международная космическая станция минимум раз в год меняет положение, чтобы избежать столкновения с мусором.

Специалисты выделяют три направления для решения проблемы. Первое связано с технологиями удаления обломков – от сетей и гарпунов до тросов и парусов. Однако большинство таких решений пока не прошло широких испытаний.

Второе направление – создание спутников, которые служат дольше или быстрее и безопаснее сходят с орбиты после завершения работы. В Японии, например, тестируют использование древесины в качестве материала для космических аппаратов.

Третье направление связано с международным регулированием. Срок нахождения спутника на орбите после завершения работы уже сократили с 25 до 5 лет. Европейское космическое агентство продвигает принцип нулевого мусора, а международные организации выпускают рекомендации по снижению рисков.

Вам будет интересно
Российский школьник случайно сделал научное открытие
Одиннадцатиклассник из подмосковного Пущино случайно обнаружил бактерию с выраженными противогрибковыми свойствами во время школьного эксперимента, со...
11.02.2026
3528

Теги

космос
Новости Социум

Марафон «Белые ночи» ограничит движение транспорта в Петербурге

Марафон «Белые ночи» ограничит движение транспорта в Петербурге - Более 30 тысяч человек примут участие в 35-м марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге 4 июля.
Фото: Борис Пиотровский

Более 30 тысяч человек примут участие в 35-м марафоне «Белые ночи» в Санкт-Петербурге 4 июля, сообщает spb.aif.ru.

«Атлеты стартуют в 20:00 и 22:00 4 июля от «Газпром Арены», а финишируют на Дворцовой площади. Дистанции по традиции две — 10 км и 42,2 км», – рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский

Для подготовки и проведения марафона в Санкт-Петербурге временно вводятся ограничения движения транспорта.

Вам будет интересно
Женское подразделение ДПС могут снова создать в Петербурге и Ленобласти
Женское подразделение дорожно-патрульной службы могут возродить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замест...
04.07.2026
134

Теги

Санкт-Петербург Белые ночи

Популярное

В деле об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти есть первый подозреваемый — СМИ
В деле об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти есть первый подозреваемый — СМИ

17:32 03.07.2026

Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего
Врач-диетолог назвала алкоголь, от которого толстеют быстрее всего

11:45 30.06.2026

Пропавшая в Ленобласти 12-летняя девочка погибла — СК
Пропавшая в Ленобласти 12-летняя девочка погибла — СК

13:47 03.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться