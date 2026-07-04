В России вступил в силу новый ГОСТ на пивные напитки, который устанавливает требования к высоте пены и ее стойкости. Документ утвердил Росстандарт.

Согласно стандарту, высота пены для пивных напитков должна составлять не менее 15 миллиметров, а пеностойкость – не менее одной минуты. По сравнению с прежним ГОСТом эти показатели уменьшили в два и три раза.

Для пивных напитков с соком, а также для безалкогольных пивных напитков высота пены должна быть не менее 20 миллиметров, а пеностойкость – не менее одной минуты. Допустимые отклонения по объемной доле этилового спирта для пивных напитков, за исключением безалкогольных, установили на уровне 0,5%.

По новому ГОСТу пивные напитки можно производить из пива, доля которого должна составлять не менее 40%, либо из пивного сусла, приготовленного из пивоваренного солода. В этом случае солод должен составлять не менее 40% массы сырья.

Стандарт также допускает добавление фруктового, овощного, растительного и пряно-ароматического сырья, которое не разрешено использовать при производстве пива. Кроме того, для пивных напитков разрешили применять больше сахаросодержащих продуктов, чем для пива.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пломбир, молочное и сливочное мороженое. По обновленному стандарту массовая доля жира в сливочном мороженом должна составлять от 8%, в пломбире – от 12%, а в молочном мороженом – от 0,5%.