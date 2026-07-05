Хозяйство «Приневское» во Всеволожском районе приступило к выборочному ручному сбору ранних сортов капусты. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области.
Урожай уже отправлен на продовольственные базы региона.
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Губернатор отметил, что в советские годы при урожайности овощей в 300 центнеров с гектара директору совхоза давали звезду Героя Соцтруда. Сегодня на полях Ленобласти на поздних сортах капусты удается собирать до 1000 центнеров с гектара, так что областные аграрии — трижды герои труда.