Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пригласил жителей региона посетить Ленинградский краеведческий книжный салон «Ожидание. Второе столетие», который проходит в Выборге.

«Я очень люблю книги. Всегда читаю по несколько штук сразу — урывками, но если в день не перелистну хотя бы несколько страниц, чувствую себя потерянным. Главное — выбрать свою, например, на литературной выставке», - рассказал губернатор.

Мероприятия проходят в Прогонном сквере, а также в библиотеках Аалто и на Пионерской. Здесь встречаются писатели, читатели, историки, краеведы и семьи с детьми. В программе - конференции, слет литераторов, творческие встречи, мастер-классы и дискуссии, посвященные истории ленинградской земли.

«Книга — это наш культурный код, наше воспитание, наша вера в будущее. Мы живем в турбулентное время, и если у нас не будет этой опоры, мир может сойти с ума. Пусть лучше сходят все, только не мы. «Свою» книгу ищите в Выборге», — подчеркнул Александр Дрозденко.