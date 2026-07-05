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В Ленобласти начался сбор раннего урожая капусты

Хозяйство «Приневское» во Всеволожском районе приступило к выборочному ручному сбору ранних сортов капусты. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области.

Урожай уже отправлен на продовольственные базы региона.

Видео: t. me/drozdenko_au_lo

Губернатор отметил, что в советские годы при урожайности овощей в 300 центнеров с гектара директору совхоза давали звезду Героя Соцтруда. Сегодня на полях Ленобласти на поздних сортах капусты удается собирать до 1000 центнеров с гектара, так что областные аграрии — трижды герои труда.

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капуста Ленобласть
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Дрозденко пригласил жителей и гостей Ленобласти найти «свою» книгу на книжном салоне в Выборге

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пригласил жителей региона посетить Ленинградский краеведческий книжный салон «Ожидание. Второе столетие», который проходит в Выборге.

Дрозденко пригласил жителей и гостей Ленобласти найти «свою» книгу на книжном салоне в Выборге - Мероприятия проходят в Прогонном сквере, а также в библиотеках Аалто и на Пионерской. Здесь встречаю
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

«Я очень люблю книги. Всегда читаю по несколько штук сразу — урывками, но если в день не перелистну хотя бы несколько страниц, чувствую себя потерянным. Главное — выбрать свою, например, на литературной выставке», - рассказал губернатор.

Мероприятия проходят в Прогонном сквере, а также в библиотеках Аалто и на Пионерской. Здесь встречаются писатели, читатели, историки, краеведы и семьи с детьми. В программе - конференции, слет литераторов, творческие встречи, мастер-классы и дискуссии, посвященные истории ленинградской земли.

«Книга — это наш культурный код, наше воспитание, наша вера в будущее. Мы живем в турбулентное время, и если у нас не будет этой опоры, мир может сойти с ума. Пусть лучше сходят все, только не мы. «Свою» книгу ищите в Выборге», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Теги

Дрозденко Ленобласть книги Ожидание. Второе столетие

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