Во Всеволожском районе на базе конноспортивного клуба «Дерби» проходят всероссийские соревнования по конному спорту - «Кубок губернатора Ленинградской области – 2026». В турнире участвовали 13 спортсменов.
Первое место заняла ведущая спортсменка региона Татьяна Бурлачка. Награду победительнице вручил первый вице-губернатор Ленобласти Роман Марков.
Честь Ленинградской области на соревнованиях защищали семь спортсменов.
Пока родители были на охоте: во Всеволожском районе малыши енотовидной собаки отправились исследовать мир
Во Всеволожском районе Ленобласти биолог Павел Глазков запечатлел на видео щенков енотовидной собаки, которые самостоятельно вышли исследовать окрестности своей норы.
По словам специалиста, малышам около месяца, и если бы родители находились рядом, они сразу загнали бы щенков обратно в нору ради их безопасности.
Видео: биолог Павел Глазков.
Енотовидная собака, также известная как уссурийская лисица, исторически обитает на Дальнем Востоке. В Ленинградскую область этих животных начали завозить еще в 1936 году как ценный промысловый вид. Сегодня, по оценкам специалистов, в регионе насчитывается около 5000 енотовидных собак. Они встречаются не только в области, но и в Петербурге.
Биолог отметил, что енотовидные собаки образуют постоянные пары, причем самцы активно участвуют в воспитании потомства. Пары формируются еще осенью, без ожесточенной борьбы между животными, а зиму они проводят вместе, чтобы весной приступить к выведению потомства.