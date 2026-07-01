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Из-за велозаезда «Тур де Русси» изменится схема движения на трассе «Сортавала»

В Приозерском районе временно изменится схема движения на трассе «Сортавала» - автомобильная дорога «Кола» будет закрыта для движения из-за проведения любительского велозаезда «Тур де Русси».

5 июля с 08:00 до 12:30 будет закрыт для движения участок трассы с 54-го (в районе «Игоры») по 77-й километр (до пересечения с Новоприозерским шоссе).

Из-за велозаезда «Тур де Русси» изменится схема движения на трассе «Сортавала» - Автомобилистов просят учитывать временные изменения и заранее выбирать альтернативные маршруты.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Объезд будет организован по следующим маршрутам: Орехово - Сосново - Кривко – железнодорожная станция Петяярви, Ушково – Гравийное, Пески - Сосново – Подгорье, а также по федеральной трассе А-121 «Сортавала» (альтернативные участки).

Автомобилистов просят учитывать временные изменения и заранее выбирать альтернативные маршруты.

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Теги

Тур де Русси велозаезд спорт Ленобласть ограничено движение
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Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России

Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Металлург» и прилегающую территорию.

Металлурги Енакиево приняли участие в экологической акции «Вода России - Сотрудники металлургического завода Енакиево привели в порядок береговую линию пруда на стадионе «Ме
Фото: Енакиевский металлургический завод

Сотрудники металлургического завода в подшефном Ленинградской области городе Енакиево приняли участие Во всероссийской экологической акции «Вода России». Представители предприятия провели уборку береговой линии пруда на стадионе «Металлург», а также очистили прилегающую территорию. 

Во всероссийской акции по очистке водоёма мы с коллегами принимаем участие уже не в первый раз. Для нас это стало доброй традицией. Мы понимаем, насколько эта акция важна для экологии и для всех нас, — рассказал электросварщик ЦРМО-2 Михаил Кучер.

Коллектива завода участвует в подобных мероприятиях на постоянной основе

В ЮГМК отметили, что поддерживают стремление сотрудников делать Донбасс. Подобные акции развивают социальные инициативы и укрепляют традиции ответственности, взаимопомощи и уважения к родной земле.

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Енакиево Вода России

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