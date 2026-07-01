В Приозерском районе временно изменится схема движения на трассе «Сортавала» - автомобильная дорога «Кола» будет закрыта для движения из-за проведения любительского велозаезда «Тур де Русси».

5 июля с 08:00 до 12:30 будет закрыт для движения участок трассы с 54-го (в районе «Игоры») по 77-й километр (до пересечения с Новоприозерским шоссе).

Объезд будет организован по следующим маршрутам: Орехово - Сосново - Кривко – железнодорожная станция Петяярви, Ушково – Гравийное, Пески - Сосново – Подгорье, а также по федеральной трассе А-121 «Сортавала» (альтернативные участки).

Автомобилистов просят учитывать временные изменения и заранее выбирать альтернативные маршруты.