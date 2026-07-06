Взрывные работы в карьерах Каменногорского поселения Выборгского района Ленинградской области будут проводить 6-10 июля ежедневно с 10:00 до 17:00. Кроме того, 8 июля с 8:00 до 18:00 массовые взрывы пройдут на карьере «Эркиля» рядом с Выборгом.

На время проведения работ запрещены проезд и нахождение на территории промплощадок, а также в радиусе 700 метров от них. Жителей и гостей района просят учитывать ограничения при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.

Взрывные работы на карьерах проводят регулярно. Это часть технологического процесса: с помощью направленных взрывов горную породу отделяют от массива, после чего ее дробят и сортируют на щебень.

В карьерах Каменногорского и Селезневского поселений, а также в карьере «Эркиля» добывают строительный камень, в основном гранит, гранито-гнейсы и габбро-нориты.

Из этой породы производят щебень разных фракций, блочный камень, бордюры, ступени и гранитную крошку. Такая продукция используется при строительстве дорог, жилых комплексов и инфраструктурных объектов в Ленобласти и на Северо-Западе.

Предприятия АО «Каменногорское карьероуправление», АО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» и ООО «Выборгское карьероуправление» входят в число лидеров рынка нерудных материалов и обеспечивают рабочими местами тысячи человек.