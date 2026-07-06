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Водителя зажало в машине после съезда в кювет в Тосненском районе

Водителя Honda спасли после съезда автомобиля в кювет в деревне Рамболово Форносовского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Авария произошла 5 июля, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. По предварительным данным, водитель потерял управление, после чего машина съехала с дороги.

На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно. Спасатели деблокировали водителя из салона автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи. 

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Тосненский район Рамболово Ленинградская область ДТП
Новости Социум

Россиян начали штрафовать за ругань в очередях за бензином

Жителя Читы оштрафовали за нецензурную брань в адрес женщины-водителя во время очереди на заправку. Дело рассмотрел Черновский районный суд Читы Забайкальского края. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначили штраф 500 рублей.

По материалам дела, 28 июня 2026 года водитель стоял в очереди на заправку «Роснефти» на улице Космонавтов, 17б. Он пропустил вперед себя одну машину, из-за чего у него возник конфликт с женщиной. Суд установил, что мужчина вел себя агрессивно и выражался в адрес женщины грубой нецензурной бранью.

«На неоднократные замечания о необходимости прекратить свои противоправные действия не реагировал, чем нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и гражданам», – говорится в материалах дела

В суде мужчина пояснил, что поссорился с женщиной из-за места в очереди на фоне сложной ситуации с обеспечением города бензином. Он признал вину и подтвердил, что выругался в ее адрес. При этом водитель не был пьян и ранее не привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Смягчающим обстоятельством также стало наличие у него ребенка.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива в Иркутскую область и Забайкальский край, где сохраняется напряженная ситуация с топливообеспечением.

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бензин Россия штрафы

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