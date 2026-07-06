Полиция начала проверку после конфликта в автобусе в Красносельском районе Санкт-Петербурга, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Сообщение о случившемся поступило от дома № 14 на улице Летчика Лихолетова.

По предварительным данным, один из пассажиров вел себя агрессивно и провоцировал водителя на конфликт. За водителя вступился другой пассажир 1968 года рождения, который вытолкнул нарушителя из салона.

В результате один из участников получил травму ноги после падения, второй – ушиб носа. Обе стороны отказались подавать заявления в полицию. По факту случившегося проводится проверка.