В следующие сутки местами в регионе пройдут сильные дожди с грозой.
Гидрометцентр России ввел «желтый» уровень погодной опасности в Ленинградской области на ближайшие сутки. Местами в регионе пройдут ливни с грозой.
Фото на миниатюре: magnific
Главная / Новости / Экстренное предупреждение о непогоде вводят в Ленобласти до 7 июля
В следующие сутки местами в регионе пройдут сильные дожди с грозой.
Гидрометцентр России ввел «желтый» уровень погодной опасности в Ленинградской области на ближайшие сутки. Местами в регионе пройдут ливни с грозой.
Фото на миниатюре: magnific
С такой инициативой выступила депутат Буцкая.
В России предложили ввести единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более. С инициативой к Минтруд РФ обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Согласно инициативе, размер выплаты составит 20 тысяч рублей с последующей индексацией или пропорциональным увеличением размера поддержки к следующему юбилею супругов.
Фото на миниатюре: magnific