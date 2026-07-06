С такой инициативой выступила депутат Буцкая.

В России предложили ввести единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более. С инициативой к Минтруд РФ обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Согласно инициативе, размер выплаты составит 20 тысяч рублей с последующей индексацией или пропорциональным увеличением размера поддержки к следующему юбилею супругов.

«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», — цитирует парламентария РИА Новости.

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