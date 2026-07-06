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Экстренное предупреждение о непогоде вводят в Ленобласти до 7 июля

В следующие сутки местами в регионе пройдут сильные дожди с грозой.

Гидрометцентр России ввел «желтый» уровень погодной опасности в Ленинградской области на ближайшие сутки. Местами в регионе пройдут ливни с грозой.

«Дождь. Период предупреждения до 00 ч. 07 июля. Местами ливни. Гроза. Период предупреждения с 10 ч. 07 июля до 21 ч. 07 июля. Местами грозы», — указано в сообщении.

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штормовое предупреждение Гидрометцентр России Непогода в Ленобласти
Новости Социум Главное

В России предложили ввести федеральную выплату за долгий брак

С такой инициативой выступила депутат Буцкая.

В России предложили ввести единую федеральную выплату для супругов, проживших в браке 50 лет и более. С инициативой к Минтруд РФ обратилась депутат Госдумы Татьяна Буцкая.

Согласно инициативе, размер выплаты составит 20 тысяч рублей с последующей индексацией или пропорциональным увеличением размера поддержки к следующему юбилею супругов.

«Считаем, что долгий официальный брак является не только личной семейной ценностью, но и общественно значимым примером устойчивости, взаимной поддержки и сохранения традиционных семейных отношений», — цитирует парламентария РИА Новости.

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выплаты Долгий брак Гсодума

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