Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовала прогноз геомагнитной обстановки на предстоящую неделю - с 6 по 12 июля. Согласно данным, в начале недели ожидаются лишь слабые возмущения, а дальше - спокойная геомагнитная обстановка.

В понедельник, 6 июля, было два слабых возмущения: первое — с полуночи до 2 часов ночи, второе — с 6 до 8 утра. Большинство людей их даже не заметили. Вторник, 7 июля, пройдет без бурь.

До конца недели существенных геомагнитных возмущений не предвидится. Однако долгосрочный прогноз не всегда точен, поэтому ситуация может измениться.