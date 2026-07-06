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Новости Социум

Россиян начали штрафовать за ругань в очередях за бензином

Жителя Читы оштрафовали за нецензурную брань в адрес женщины-водителя во время очереди на заправку. Дело рассмотрел Черновский районный суд Читы Забайкальского края. Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначили штраф 500 рублей.

По материалам дела, 28 июня 2026 года водитель стоял в очереди на заправку «Роснефти» на улице Космонавтов, 17б. Он пропустил вперед себя одну машину, из-за чего у него возник конфликт с женщиной. Суд установил, что мужчина вел себя агрессивно и выражался в адрес женщины грубой нецензурной бранью.

«На неоднократные замечания о необходимости прекратить свои противоправные действия не реагировал, чем нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу и гражданам», – говорится в материалах дела

В суде мужчина пояснил, что поссорился с женщиной из-за места в очереди на фоне сложной ситуации с обеспечением города бензином. Он признал вину и подтвердил, что выругался в ее адрес. При этом водитель не был пьян и ранее не привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. Смягчающим обстоятельством также стало наличие у него ребенка.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива в Иркутскую область и Забайкальский край, где сохраняется напряженная ситуация с топливообеспечением.

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Экстренное предупреждение о непогоде вводят в Ленобласти до 7 июля

В следующие сутки местами в регионе пройдут сильные дожди с грозой.

Гидрометцентр России ввел «желтый» уровень погодной опасности в Ленинградской области на ближайшие сутки. Местами в регионе пройдут ливни с грозой.

«Дождь. Период предупреждения до 00 ч. 07 июля. Местами ливни. Гроза. Период предупреждения с 10 ч. 07 июля до 21 ч. 07 июля. Местами грозы», — указано в сообщении.

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