Более 65% всех обращений пришлись на Петербург.
С начала 2026 года в Ленинградской области и Санкт-Петербурге зафиксировано 13 524 жалоб на укусы клещей. Такие данные 2 июля приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Порядка 65% обращений было зарегистрировано в медучреждениях Северной столицы, оставшиеся случаи укусов приходятся на Ленобласть. При этом порядка 19,5% жалоб поступали от детей.
В Петербурге клещи нападали чаще всего в Пушкинском (18,4%), Курортном (17, 4%), Выборгском (12,6%) и Московском (11,2%) районах. В 47-м регионе наибольшая активность клещей наблюдется в следующих районах:
- Тихвинский – 14,3%;
- Всеволожский – 12,2%;
- Подпорожский – 8,9%;
- Волховский – 8,7%;
- Гатчинский –8%.
За последнюю неделю медучреждения агломерации зафиксировали 1189 жалоб на присасывания паразитов. Чуть больше 32% из них в — в Ленобласти.
«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 89 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 54 тыс. жителей Ленобласти», — сообщили также в Роспотребнадзоре.
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