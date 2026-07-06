Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время «прямой» линии рассмотрел обращение жительницы Кингисеппа Натальи, которая пожаловалась на повышение стоимости проезда по маршруту до Петербурга.

По словам Натальи, стоимость проезда увеличилась с 750 до 800 рублей. Жительница Кингисеппа также отметила, что это единственный перевозчик по данному маршруту, а альтернатива в виде электрички неудобна из-за раннего времени отправления.

Губернатор поручил проверить, почему стоимость проезда так возросла, а также рассмотреть возможность снижения тарифа и введения льгот на этот маршрут. Кроме того, обсуждается возможность субсидирования маршрута со стороны муниципалитета.