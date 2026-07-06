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Новости Социум

В Ленобласти проверят стоимость проезда на маршруте Кингисепп - Петербург

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время «прямой» линии рассмотрел обращение жительницы Кингисеппа Натальи, которая пожаловалась на повышение стоимости проезда по маршруту до Петербурга.

По словам Натальи, стоимость проезда увеличилась с 750 до 800 рублей. Жительница Кингисеппа также отметила, что это единственный перевозчик по данному маршруту, а альтернатива в виде электрички неудобна из-за раннего времени отправления.

Губернатор поручил проверить, почему стоимость проезда так возросла, а также рассмотреть возможность снижения тарифа и введения льгот на этот маршрут. Кроме того, обсуждается возможность субсидирования маршрута со стороны муниципалитета.

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автобус общественный транспорт Петербург Кингисепп прямая линия
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Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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