Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.