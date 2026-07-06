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Новости Социум

За месяц в Ленинградской области проверили 145 автобусов и такси, выявлено 13 нарушений

В Ленинградской области подвели итоги контрольных мероприятий, проведённых в течение месяца на пассажирском транспорте. Проверки охватили Всеволожский, Ломоносовский, Кировский районы и Гатчинский округ.

Специалисты комитета по транспорту Ленинградской области совместно с ГКУ ЛО «Леноблтранс», Ространснадзором и ГИБДД проверили 145 автобусов и такси. По результатам рейдов зафиксировано 13 нарушений.

Основные проблемы в работе такси — отсутствие лицензии, недостающие оранжевые фонари на крыше, а также несоблюдение требований по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и контролю технического состояния машин. Нарушения выявлены и в работе маршрута № 533 «Янино-1 — станция метро «Ладожская»». Перевозчик не обеспечил соблюдение утверждённой схемы расстановки автобусов у станции, из-за чего посадка пассажиров проводилась вне установленного места.

Контроль за соблюдением правил пассажирских перевозок в регионе продолжается.

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Новости Социум

Визовые центры Кипра возобновили прием документов в России

Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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Теги

визы Кипр Россия

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