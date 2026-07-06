В Ленинградской области подвели итоги контрольных мероприятий, проведённых в течение месяца на пассажирском транспорте. Проверки охватили Всеволожский, Ломоносовский, Кировский районы и Гатчинский округ.
Специалисты комитета по транспорту Ленинградской области совместно с ГКУ ЛО «Леноблтранс», Ространснадзором и ГИБДД проверили 145 автобусов и такси. По результатам рейдов зафиксировано 13 нарушений.
Основные проблемы в работе такси — отсутствие лицензии, недостающие оранжевые фонари на крыше, а также несоблюдение требований по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и контролю технического состояния машин. Нарушения выявлены и в работе маршрута № 533 «Янино-1 — станция метро «Ладожская»». Перевозчик не обеспечил соблюдение утверждённой схемы расстановки автобусов у станции, из-за чего посадка пассажиров проводилась вне установленного места.
Контроль за соблюдением правил пассажирских перевозок в регионе продолжается.