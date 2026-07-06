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В Петербурге арестовали женщину, ранившую ножом сына в ПВЗ

Суд в Петербурге заключил под стражу женщину, которая 4 июля напала с ножом на собственного сына в пункте выдачи интернет-заказов.

В Петербурге арестовали женщину, ранившую ножом сына в ПВЗ - В СИЗО она пробудет до 4 сентября.
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В СИЗО она пробудет до 4 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Ей предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 4 июля женщина в ходе ссоры нанесла своему сыну 2011 года рождения не менее трех ударов ножом, находясь в пункте выдачи заказов на Северном проспекте. Подросток получил ранения шеи, лица и левой руки. Ему вовремя оказали медицинскую помощь, он остался жив.

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покушение на убийство Петербург
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Визовые центры Кипра возобновили прием документов в России

Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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