Суд в Петербурге заключил под стражу женщину, которая 4 июля напала с ножом на собственного сына в пункте выдачи интернет-заказов.

В СИЗО она пробудет до 4 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Ей предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 4 июля женщина в ходе ссоры нанесла своему сыну 2011 года рождения не менее трех ударов ножом, находясь в пункте выдачи заказов на Северном проспекте. Подросток получил ранения шеи, лица и левой руки. Ему вовремя оказали медицинскую помощь, он остался жив.