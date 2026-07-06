Следственный комитет России опубликовал кадры следственного эксперимента по делу об убийстве 12-летней девочки из Тосненского района Ленобласти.

Обвиняемый показал, как наносил удары ножом, и указал место сокрытия следов преступления. Криминалисты также провели осмотр его автомобиля, на котором он передвигался в день преступления. Напомним, мужчина не менее 29 раз ударил девочку ножом в шею и спину после того, как она отказалась выполнять его требования сексуального характера. После этого убийца задушил истекающего кровью ребенка лямкой от рюкзака.

Видео: Следком

Расследование уголовного дела продолжается. Также 42-летнего обвиняемого проверяют на причастность к другим преступлениям.

Напомним, 12-летняя девочка пропала в одном из СНТ Тосненского района 2 июля, спустя сутки тело обнаружили в лесополосе. Подозреваемого задержали 4 июля, он признал свою вину. Мужчину отправили под стражу до 3 сентября.