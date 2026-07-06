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Убийца 12-летней девочки из Тосненского района показал, как расправлялся с ребенком

Следственный комитет России опубликовал кадры следственного эксперимента по делу об убийстве 12-летней девочки из Тосненского района Ленобласти.

Обвиняемый показал, как наносил удары ножом, и указал место сокрытия следов преступления. Криминалисты также провели осмотр его автомобиля, на котором он передвигался в день преступления. Напомним, мужчина не менее 29 раз ударил девочку ножом в шею и спину после того, как она отказалась выполнять его требования сексуального характера. После этого убийца задушил истекающего кровью ребенка лямкой от рюкзака. 

Видео: Следком

Расследование уголовного дела продолжается. Также 42-летнего обвиняемого проверяют на причастность к другим преступлениям.

Напомним, 12-летняя девочка пропала в одном из СНТ Тосненского района 2 июля, спустя сутки тело обнаружили в лесополосе. Подозреваемого задержали 4 июля, он признал свою вину. Мужчину отправили под стражу до 3 сентября.

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убийство ребенка Тосненский район Ленобласть следком уголовное дело
Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 29 июня по 5 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 23 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 10 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 5 раз;
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;
— к патрулированиям водных объектов – 2 раза.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

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