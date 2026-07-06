weather 14.9°
$ 77.97
89.26

Главная / Новости / Губернатор Ленобласти поддержал обустройство новой детской площадки в Зайцево

Новости Социум

Губернатор Ленобласти поддержал обустройство новой детской площадки в Зайцево

Регион направил субсидию на реализацию проекта при условии оформления всех необходимых документов до конца года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал инициативу жителей поселка Зайцево Гатчинского округа по созданию детской игровой зоны, прозвучавшую ходе прямой линии 6 июля.

Местный житель обратился к главе региона с просьбой помочь в организации пространства для игр, отметив, что на Выборгской улице в поселке проживает около 20 детей, включая ребят из многодетных семей. При этом заявитель выразил готовность жителей не только участвовать в софинансировании проекта, но и взять на себя ответственность за дальнейшее содержание объекта.

Александр Дрозденко положительно оценил идею граждан, подчеркнув, что в регионе приветствуют создание территориальных общественных самоуправлений. Губернатор предложил выделить 3 миллиона рублей на реализацию проекта в виде субсидии. Однако есть условие — оформить необходимые документы важно в текущем году. 

«20 детишек на одной улице — это праздник. Честно скажу, коллеги, для меня это — праздник. Если на каждой улице будет по 20 ребятишек, семьи молодые, это значит, что у нас есть хорошее будущее», — цитирует главу региона ЛенТВ24.

Тем временем глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим подтвердила, что площадка будет обустроена у дома 10А по улице Лиговской в 2027 год.

Вам будет интересно
Губернатор Ленобласти взял на контроль ситуацию с освещением и дорогами в деревне Слапи
Также местной жительнице, являющейся матерью погибшего участника СВО, помогут разобраться с получением земельного участка. Фото: ЛенТВ 24 Губернатор Л...
06.07.2026
84

Теги

Александр Дрозденко Зайцево
Новости Происшествия

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю

Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она активно принимала участие. 

Спасатели Ленобласти более 20 раз выезжали на вызовы о ЧП за неделю - Аварийно-спасательная служба поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых она акт
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

С 29 июня по 5 июля Аварийно-спасательная служба Ленинградской области привлекалась 23 раза для разрешения экстренных ситуаций:

— к поисково-спасательным работам в лесах – 10 раз;
— к поисково-спасательным работам на водных объектах – 5 раз;
— к аварийно-спасательным работам при ДТП – 1 раз;
— к патрулированиям водных объектов – 2 раза.

Хотите узнать самую актуальную и оперативную информацию о работе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области и получить достоверные сведения о чрезвычайных происшествиях на территории области, в ликвидации которых принимают участие сотрудники службы, подпишитесь на группу Спасателей 47-го региона в социальной сети ВК.

Вам будет интересно
Опубликован прогноз магнитных бурь на неделю
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН опубликовала прогноз геомагнитной обстановки на предстоящую неделю - с 6 по 12 июля. Согласно данным, в начал...
06.07.2026
123

Теги

спасатели

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА
Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

06:50 06.07.2026

Над Россией за ночь сбили 519 украинских БПЛА. Над Ленобластью уничтожено 47 дронов
Над Россией за ночь сбили 519 украинских БПЛА. Над Ленобластью уничтожено 47 дронов

08:34 06.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться