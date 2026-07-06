Регион направил субсидию на реализацию проекта при условии оформления всех необходимых документов до конца года.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал инициативу жителей поселка Зайцево Гатчинского округа по созданию детской игровой зоны, прозвучавшую ходе прямой линии 6 июля.

Местный житель обратился к главе региона с просьбой помочь в организации пространства для игр, отметив, что на Выборгской улице в поселке проживает около 20 детей, включая ребят из многодетных семей. При этом заявитель выразил готовность жителей не только участвовать в софинансировании проекта, но и взять на себя ответственность за дальнейшее содержание объекта.

Александр Дрозденко положительно оценил идею граждан, подчеркнув, что в регионе приветствуют создание территориальных общественных самоуправлений. Губернатор предложил выделить 3 миллиона рублей на реализацию проекта в виде субсидии. Однако есть условие — оформить необходимые документы важно в текущем году.

«20 детишек на одной улице — это праздник. Честно скажу, коллеги, для меня это — праздник. Если на каждой улице будет по 20 ребятишек, семьи молодые, это значит, что у нас есть хорошее будущее», — цитирует главу региона ЛенТВ24.

Тем временем глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим подтвердила, что площадка будет обустроена у дома 10А по улице Лиговской в 2027 год.