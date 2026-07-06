Также местной жительнице, являющейся матерью погибшего участника СВО, помогут разобраться с получением земельного участка.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал ряд поручений после обращения жительницы деревни Слапи Лужского района с жалобами на отсутствие освещения, плохую дорогу и проблемы при получении земельного участка на льготной основе.

Местная жительница, мать погибшего участника СВО, рассказала, что в населенном пункте, где живут многодетные семьи и пенсионеры, до сих пор нет уличного освещения, а состояние дороги оставляет желать лучшего. Женщина также сообщила о сложностях с получением земельного участка. Ранее ей было отказано в предоставлении льготы из-за получения другой меры поддержки.

Александр Дрозденко подчеркнул, что получение денежной компенсации не аннулирует право на внеочередное предоставление земли для родственников погибших бойцов.

«Если вы мама погибшего на СВО, то у вас, по-моему, есть внеочередное право на получение земельного участка. Получение выплаты не означает, что вы лишаетесь этой меры поддержки. Я попрошу, чтобы уже завтра юристы внимательно разобрались в этой ситуации», — заявил губернатор.

Что касается ситуации с дорогой и освещением в деревне, за разъяснением губернатор связался с главой администрации Лужского района Алексеем Голубевым. Он подтвердил, что технические условия для проведения работ уже получены. «До конца лета будет и свет, и дорога», пообещал он.

Александр Дрозденко взял исполнение поручений на личный контроль, отметив, что работы должны быть завершены строго до окончания строительного сезона. Глава региона также заявил, что позже намерен встретиться с жителями Лужского района в рамках рабочей поездки.