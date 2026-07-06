Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 32,42,47,57,109 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманск с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 92,108 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 615 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, замена пешеходного перильного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 53, 54 ограничение скорости движения с 08:00 до 17:00, очистка краевой от пыли и грязи;

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 45-46 ограничение скорости движения, крайняя левая полоса - закрыта, средняя полоса - ограничение до 50км/ч с 09:00 до 10:00, с установкой схемы ОДД, ремонт СБО;

км 45-46 ограничение скорости движения, крайняя правая полоса - закрыта, средняя и левая полосы - ограничение до 50 км/ч с 10:00 до 12:00, с установкой схемы ОДД, ремонт СБО;

км 132-133 ограничение скорости движения в сторону Пскова правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, скашивание травы на откосах и полосе овода.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт ПЧ.