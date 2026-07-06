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Депутаты отложили введение штрафов за кормление птиц в Петербурге

В Санкт-Петербурге пока не планируют вводить штраф за кормление птиц, рассказали на заседании комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды в Законодательном собрании города.

Депутаты учитывают, что птицы загрязняют памятники, но пока не вводят жестких мер. В городской парламент обратилось музейное сообщество с вопросом по защите от помета.

Некоторые памятники приходится отмывать 2-3 раза в год. Решать проблему предлагают начать с экологического просвещения, а не сразу со штрафов.

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Визовые центры Кипра возобновили прием документов в России

Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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