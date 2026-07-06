В Санкт-Петербурге пока не планируют вводить штраф за кормление птиц, рассказали на заседании комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды в Законодательном собрании города.

Депутаты учитывают, что птицы загрязняют памятники, но пока не вводят жестких мер. В городской парламент обратилось музейное сообщество с вопросом по защите от помета.

Некоторые памятники приходится отмывать 2-3 раза в год. Решать проблему предлагают начать с экологического просвещения, а не сразу со штрафов.