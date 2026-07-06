Уголовное дело о нарушении трудовых прав женщины было возбуждено еще в ноябре 2025 года.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о невыплате заработной платы жительнице Ленинградской области. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что женщина работала на одном из предприятий региона и длительное время не получала зарплату. При этом после увольнения расчет руководством компании так и не был выполнен. По данному факту в ноябре 2025 года было возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах, а также принимаемых мерах по восстановлению прав работников организации на вознаграждение за труд. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.