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Жителей Сясьстроя предупредили об отключении воды 7 июля

На время отключения в городе организуют подвоз воды.

В Сясьстрое 7 июля ограничат водоснабжение на время работ на электросетях по запросу АО «Сясьский ЦБК». Отключения начнутся с 6 часов утра и продлятся до выполнения работ.

«На время работ для жителей осуществляется подвоз воды по требованию. Оставить заявку и уточнить оперативную информацию по ходу работ можно по круглосуточному номеру ситуационного центра Леноблводоканала: 8(812)409-00-01», — сообщил «Леноблводоканал».

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Сясьстрой ограничения водоснабжения
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Бастрыкин взял на контроль дело о невыплате зарплаты уволенной жительнице Ленобласти

Уголовное дело о нарушении трудовых прав женщины было возбуждено еще в ноябре 2025 года.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о невыплате заработной платы жительнице Ленинградской области. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба ведомства. 

Указывается, что женщина работала на одном из предприятий региона и длительное время не получала зарплату. При этом после увольнения расчет руководством компании так и не был выполнен. По данному факту в ноябре 2025 года было возбуждено уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах, а также принимаемых мерах по восстановлению прав работников организации на вознаграждение за труд. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

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Теги

Александр Бастрыкин

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