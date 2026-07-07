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В Ленобласти сохранятся кратковременные дожди

В Ленинградской области 8 июля ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ночью ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем - +17…+22°С.

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07.07.2026
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Теги

Ленобласть погода дожди
Новости Социум

В детских садах Петербурга могут появиться круглосуточные группы

В Петербурге обсуждается возможность создания круглосуточных групп в детских садах, а также расширение сети яслей для поддержки одиноких родителей. Об этом сообщил председатель Заксобрания Александр Бельский.

По его словам, помимо выплат, одиноким мамам и папам нужны дополнительные возможности для совмещения работы и воспитания детей. Сейчас в городе уже работает почти 2,5 тысячи групп для малышей до трех лет, которые посещает более 43 тысяч детей. Власти планируют открыть еще 83 ясельные группы в 2026-2027 учебном году.

Хотя технически возможность круглосуточного пребывания в садах уже предусмотрена, массового спроса на такой формат сейчас нет, отметил Александр Бельский. Однако он добавил, что город будет реагировать на рост потребности в таком формате.

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Теги

детский сад ясли Петербург

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