На сегодняшний день в Ленобласти определено 20 оборудованных мест для купания. Больше всего их в Приозерском районе. В их числе озера Отрадное, Суходольское, Раздолинское и другие, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что существует два списка: один формирует Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Ленобласти, другой публикует Роспотребнадзор. В перечень Роспотребнадзора входят пляжи, где качество воды соответствует санитарным требованиям. Сейчас таких мест восемь, и все они расположены в Приозерском районе.

Александр Дрозденко призвал жителей выбирать для отдыха только оборудованные места и соблюдать правила безопасности на воде. Он также обратил внимание на то, что купание в карьерах категорически недопустимо, так как риск утонуть там значительно выше.