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В Ленобласти определили 20 мест для безопасного купания

На сегодняшний день в Ленобласти определено 20 оборудованных мест для купания. Больше всего их в Приозерском районе. В их числе озера Отрадное, Суходольское, Раздолинское и другие, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти определили 20 мест для безопасного купания - Больше всего их в Приозерском районе. В их числе озера Отрадное, Суходольское, Раздолинское и другие
Фото: Freepik.

Губернатор подчеркнул, что существует два списка: один формирует Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Ленобласти, другой публикует Роспотребнадзор. В перечень Роспотребнадзора входят пляжи, где качество воды соответствует санитарным требованиям. Сейчас таких мест восемь, и все они расположены в Приозерском районе.

Александр Дрозденко призвал жителей выбирать для отдыха только оборудованные места и соблюдать правила безопасности на воде. Он также обратил внимание на то, что купание в карьерах категорически недопустимо, так как риск утонуть там значительно выше.

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Теги

пляжи купание Ленобласть
Новости Социум Главное

Ситуация с топливом на заправках Ленобласти стабилизируется

Ситуация с наличием топлива на автозаправках в Ленобласти стабилизируется.

бензин
Фото: ivbg.ru.

По данным на 6 июля в штатном режиме работали 310 АЗС из имеющихся 359, сообщил пресс-секретарь губернатора Ленобласти Никита Донцов. Ажиотажный спрос идет на спад, нефтяные компании наращивают объемы поставок и создают резервы для бесперебойной работы. Также налажены новые маршруты доставки топлива в регион.

Ранее, на прошлой неделе, спрос на топливо был в среднем в два с половиной раза выше обычного, что приводило к временным перебоям на некоторых заправках.

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Власти региона продолжают мониторинг наличия топлива и цен. При выявлении признаков необоснованного повышения цен информация передается в Федеральную антимонопольную службу.

Теги

топливо бензин

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