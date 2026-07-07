Российский рынок автокредитования демонстрирует уверенное восстановление после прошлогоднего снижения. По предварительным оценкам, за январь–июнь объём выдач достиг 894 млрд рублей — это на 41% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Июнь, однако, показал замедление темпов: на фоне отпускного сезона рост составил всего 1% к маю, а объём выдач достиг 174 млрд рублей. Тем не менее, в годовом выражении июньский результат на 31% выше, что подтверждает устойчивый тренд на восстановление.

Такие данные приводят в ВТБ. По информации банка, в июне спрос на автокредиты вырос на 7% — было оформлено порядка 11,6 тыс. сделок на сумму почти 17 млрд рублей. За первое полугодие объём выданных кредитов составил около 82 млрд рублей (почти 60 тыс. сделок), увеличившись на 44% в годовом выражении.

Наибольшие объёмы кредитования традиционно приходятся на столичный регион: Москва и Московская область обеспечили более 17,5 млрд рублей за полугодие. Следом идут Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 6,1 млрд рублей) и Краснодарский край (более 3,6 млрд рублей).