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Автокредитование в России вернулось к росту: итоги полугодия

Российский рынок автокредитования демонстрирует уверенное восстановление после прошлогоднего снижения. По предварительным оценкам, за январь–июнь объём выдач достиг 894 млрд рублей — это на 41% превышает показатели аналогичного периода 2025 года.

Июнь, однако, показал замедление темпов: на фоне отпускного сезона рост составил всего 1% к маю, а объём выдач достиг 174 млрд рублей. Тем не менее, в годовом выражении июньский результат на 31% выше, что подтверждает устойчивый тренд на восстановление.

Такие данные приводят в ВТБ. По информации банка, в июне спрос на автокредиты вырос на 7% — было оформлено порядка 11,6 тыс. сделок на сумму почти 17 млрд рублей. За первое полугодие объём выданных кредитов составил около 82 млрд рублей (почти 60 тыс. сделок), увеличившись на 44% в годовом выражении.

Наибольшие объёмы кредитования традиционно приходятся на столичный регион: Москва и Московская область обеспечили более 17,5 млрд рублей за полугодие. Следом идут Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 6,1 млрд рублей) и Краснодарский край (более 3,6 млрд рублей).

«Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер — спрос на новые авто: в ВТБ число сделок по ним выросло более чем на четверть год к году, а объём — вдвое. Новые машины более привлекательны за счёт господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается всё ещё высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок — ещё один значимый драйвер: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14% в наших выдачах, то в июне этого — уже 40%», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Теги

Автокредитование ВТБ
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: ситуация с топливом в Ленобласти постепенно стабилизируется

Предпринимаемые областной командой меры постепенно возвращают топливный рынок к штатному режиму работы.

Сергей Перминов: ситуация с топливом в Ленобласти постепенно стабилизируется - Предпринимаемые областной командой меры постепенно возвращают топливный рынок к штатному режиму рабо
Фото: 47channel

В Ленинградской области наблюдается снижение ажиотажного спроса на топливо, а большинство АЗС региона вернулись к штатному режиму работы. На текущий момент бесперебойную работу осуществляют 310 из 359 автозаправочных станций региона.

Как подчеркнул сенатор от Ленобласти Сергей Перминов, стабилизация топливного рынка является приоритетной задачей как для регионального правительства, так и для представителей отрасли.

«Многое зависит от логистики, с учетом протяженности территории региона, но работа на самом деле велась постоянно, позволив добиться позитивного сдвига», — отметил сенатор.

Парламентарий также заявил, что летний период традиционно создает повышенную нагрузку на инфраструктуру, однако принятые меры по мониторингу цен и созданию топливных запасов позволили не допустить ажиотажа и спекулятивных проявлений. 

«Динамика позволяет рассчитывать на стабилизацию. Ситуация остается на постоянном контроле», — цитирует Сергея Перминова ЛенТВ24.

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Теги

Сергей Перминов топливо

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