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Новости Социум

Ленинградский областной институт развития образования отмечен наградой Яндекса за вклад в цифровизацию

Ленинградский областной институт развития образования (ЛОИРО) получил престижную награду от компании «Яндекс» за активное развитие цифровых технологий в учебном процессе.

Церемония награждения состоялась 5 июля в московском штабе IT-гиганта в рамках специализированного интенсива, посвященного внедрению нейросетей в педагогическую практику. ЛОИРО вошел в число 11 региональных организаций, удостоенных признания за эффективное партнерство и цифровизацию образования.

Ключевой темой мероприятия стало этичное использование искусственного интеллекта в школах. Эксперты Яндекса совместно со специалистами из АНО «Центр знаний «Машук» и Института содержания и методов обучения им. В.С. Леднева обучили региональных руководителей методам создания учебных материалов с помощью нейросетей, а также принципам формирования персональных траекторий для учеников.

В ходе практической части интенсива участники отработали навыки промптинга и детально проанализировали этические границы применения ИИ. Основной задачей обучения стала выработка стратегии, при которой технологии помогают учителям снизить уровень рутины, сохраняя при этом контроль человека над принятием ключевых образовательных решений. 

«Для нас важно не только обучать, но и поощрять тех, кто действительно движет цифровую трансформацию образования в регионах. Ленинградский областной институт развития образования показал высокую вовлечённость в наши совместные проекты, и эта награда — заслуженное признание», — прокомментировал Вадим Жуков, директор по региональному развитию Яндекс Образования.

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Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 8 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в среду при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 47 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБП;

км 28 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБП.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 599 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена БО;

км 647 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0 - 34- 0 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка краевой с вывозом;

км 99 - 31- 99 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине и откосах;         

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт ПЧ.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 60-61 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт шумозащитного экрана;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 114-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размыва обочин;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 74-78 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация размывов;

км 130-134 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 136-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, планировка грунтовых обочин;

км 0-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь:

км 39-41 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, очистка локальных очистных сооружений;

км 37- 38 ограничение скорости движения на Псков, левая полоса - закрыта, вторая и первая полосы - ограничение до 50 км/ч с 13:00 до 17:00, с установкой схемы ОДД, ремонт СБО;

км 53- 52 ограничение скорости движения на СПб, левая полоса - закрыта, вторая и первая полосы - ограничение до 50км/ч с 09:00 до 12:00, с установкой схемы ОДД, ремонт СБО;

км 55 -31-55 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение скорости – до 70 км/ч с 09:00 до 17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;

км 132-133 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 147-148 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе овода.

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ограничения движения

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