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Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей региона со Всероссийским днем семьи, любви и верности, отметив важность сохранения семейных ценностей и поддержку, которую власти продолжают оказывать семьям.

Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем семьи, любви и верности - Дрозденко поздравил жителей региона со Всероссийским днем семьи, любви и верности, отметив важность
Фото: lenobl.ru

В своем обращении глава региона подчеркнул, что в Ленобласти живут тысячи семей — молодые, многодетные, а также пары, прожившие вместе более полувека. Особо он отметил семейные династии, которые на протяжении нескольких поколений связывают свою жизнь с Ленобластью.

«И мы говорим спасибо нашим парам. За то, что что выбрали для жизни и создания семьи Ленинградскую область», — отметил губернатор.

По словам Александра Дрозденко, регион продолжит развивать меры поддержки семей. В числе приоритетов - строительство новых детских садов и современных школ, обновление женских консультаций, ремонт отделов ЗАГС и создание новых площадок для проведения выездных церемоний бракосочетания.

«Пусть в ваших домах всегда царят мир, любовь и взаимопонимание. Берегите друг друга и будьте счастливы!» - заключил губернатор региона.

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Дрозденко День семьи любви и верности Ленобласть семья
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