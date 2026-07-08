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Новости Происшествия

Почти 2 тыс. литров контрафактного алкоголя нашли у пенсионерки в Ленобласти

В Кингисеппе завершили расследование уголовного дела против местной жительницы, торговавшей суррогатом.

Кингисеппская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 66-летней местной жительницы, пытавшейся наладить сбыт контрафактного алкоголя. при обысках у пенсионерки нашли почти две тысячи литров суррогата.

Следствие установило, что в период с марта по сентябрь 2025 года обвиняемая закупила 178 канистр спиртосодержащей жидкости на более чем 1,5 млн рублей. Злоумышленница планировала реализовывать суррогат, предварительно расфасовав его по бутылкам. Преступная схема была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.  В ходе обысков полицейские изъяли около 1,8 тысячи литров контрафакта. 

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Теги

Кингисеппский район контрафактный алкоголь уголовное дело
Новости Социум

В России разрабатывают вакцину от аллергии на кошек и собак

В скором времени препарат начнут тестировать в клинических условиях.

В России ведется разработка первых препаратов от аллергии на кошек и собак. Об этом РИА Новости сообщили в Институте молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

«Лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета активно занимается разработкой подобных препаратов - ожидает клинических исследований вакцина от аллергии на кошек, в активной разработке - вакцина от аллергии на собак», — рассказали в учреждении.

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Теги

ученые аллергия вакцина

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