В Кингисеппе завершили расследование уголовного дела против местной жительницы, торговавшей суррогатом.

Кингисеппская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 66-летней местной жительницы, пытавшейся наладить сбыт контрафактного алкоголя. при обысках у пенсионерки нашли почти две тысячи литров суррогата.

Следствие установило, что в период с марта по сентябрь 2025 года обвиняемая закупила 178 канистр спиртосодержащей жидкости на более чем 1,5 млн рублей. Злоумышленница планировала реализовывать суррогат, предварительно расфасовав его по бутылкам. Преступная схема была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе обысков полицейские изъяли около 1,8 тысячи литров контрафакта.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.