В Ленобласти правоохранители задержали 28-летнего жителя города Бугры. Мужчина подозревается в торговле личными данными россиян и сбыте наркотиков.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый предлагал услуги «пробива» через мессенджеры. В его квартире были найдены не только технические средства для незаконного сбора информации, но и крупная партия синтетического наркотика - более 650 граммов запрещенного, расфасованного по 800 пакетикам для закладок.

Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.