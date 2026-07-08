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В Буграх задержан подозреваемый в торговле личными данными и сбыте наркотиков

В Ленобласти правоохранители задержали 28-летнего жителя города Бугры. Мужчина подозревается в торговле личными данными россиян и сбыте наркотиков.

В Буграх задержан подозреваемый в торговле личными данными и сбыте наркотиков - Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении н
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый предлагал услуги «пробива» через мессенджеры. В его квартире были найдены не только технические средства для незаконного сбора информации, но и крупная партия синтетического наркотика - более 650 граммов запрещенного, расфасованного по 800 пакетикам для закладок.

Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

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Теги

наркотики персональные данные Бугры Ленобласть
Для души Новости

Фестиваль «Дачные сезоны» пройдет в парке Монрепо 18 и 19 июля

Музей-заповедник «Парк Монрепо» в Выборге 18 и 19 июля вновь станет площадкой театрально-музыкального фестиваля «Дачные сезоны». Гостей ждет насыщенная программа с концертами, спектаклями, лекциями, мастер-классами и интерактивными площадками для всей семьи.

Фестиваль «Дачные сезоны» пройдет в парке Монрепо 18 и 19 июля - Гостей ждет насыщенная программа с концертами, спектаклями, лекциями, мастер-классами и интерактивны
Фото: музей-заповедник «Парк Монрепо»

В течение двух дней гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по рукоделию, театральному мастерству, мультипликации и кулинарии, сыграть в крокет, бадминтон и городки, а также посетить фотозоны, ярмарку мастеров и выставку, посвященную истории Монрепо.

Для детей организаторы подготовили интерактивные чтения, спектакль «Верхом на помеле», мастер-классы по созданию мультфильмов и театральных кукол, а также экскурсии и игровые программы.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Теги

Дачные сезоны Выборг Ленобласть фестиваль

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