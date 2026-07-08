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Новости Происшествия

Три грузовика столкнулись в Волховском районе: есть погибший

Оперативные службы работают на месте серьезной аварии на 124-м километре трассы «Кола».

В Волховском районе 8 июля произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате аварии погиб один человек, сообщает МЧС России по Ленинградской области.

«Произошло лобовое столкновение грузового автомобиля DAF (с прицепом) и грузового Mercedes Sprinter, а также касательное столкновение с третьим грузовиком Mercedes. Водитель грузовика Mercedes Sprinter мужчина 1978 года рождения погиб на месте до приезда скорой помощи, пожарными проведена деблокировка тела. Движение перекрыто, организовано реверсивное движение», — сказано в сообщении.

Как уточняет «Леноблпожспас», авария произошла на 124-м километре трассы Р-21 «Кола» Мурманского шоссе.

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Теги

Волховский район авария
Новости Социум

Мошенники пытались дозвониться до россиянина почти 16 тысяч раз

Это абсолютный рекорд 2026 года, рассказали в операторе.

Мошенники атаковали звонками россиянина почти 16 тысяч раз. Однако сам абонент об этом даже не знал — оператор блокировал все подозрительные попытки связаться с клиентом. Об этом в сотовой компании рассказали РИА Новости.

«Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в Алтайском крае - жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тысяч раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы», — отметил оператор.

За первые полгода порядка 25% всех мошеннических звонков пришлись на пять российских городов. В топ попали Москва (12%), Краснодар (5%), Санкт-Петербург (4%), Новосибирск (3%) и Уфа (2%).

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