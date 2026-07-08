Оперативные службы работают на месте серьезной аварии на 124-м километре трассы «Кола».
В Волховском районе 8 июля произошло столкновение трех грузовых автомобилей. В результате аварии погиб один человек, сообщает МЧС России по Ленинградской области.
«Произошло лобовое столкновение грузового автомобиля DAF (с прицепом) и грузового Mercedes Sprinter, а также касательное столкновение с третьим грузовиком Mercedes. Водитель грузовика Mercedes Sprinter мужчина 1978 года рождения погиб на месте до приезда скорой помощи, пожарными проведена деблокировка тела. Движение перекрыто, организовано реверсивное движение», — сказано в сообщении.
Как уточняет «Леноблпожспас», авария произошла на 124-м километре трассы Р-21 «Кола» Мурманского шоссе.