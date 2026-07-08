Это абсолютный рекорд 2026 года, рассказали в операторе.

Мошенники атаковали звонками россиянина почти 16 тысяч раз. Однако сам абонент об этом даже не знал — оператор блокировал все подозрительные попытки связаться с клиентом. Об этом в сотовой компании рассказали РИА Новости.

«Самое большое число нежелательных вызовов в первом полугодии на одного человека было зафиксировано в Алтайском крае - жителю Барнаула мошенники позвонили почти 16 тысяч раз. Все подозрительные звонки были успешно выявлены и заблокированы», — отметил оператор.

За первые полгода порядка 25% всех мошеннических звонков пришлись на пять российских городов. В топ попали Москва (12%), Краснодар (5%), Санкт-Петербург (4%), Новосибирск (3%) и Уфа (2%).