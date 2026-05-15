В ДоброЦентре на площадке «Дома НКО Всеволожского района Ленинградской области» состоялось выездное заседание Совета представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской области. Участники обсудили механизмы грантовой поддержки, перспективы изменения областного законодательства и льготы для социально ориентированных НКО.

Депутат областного парламента, ответственный секретарь Совета Ольга Ковальчук («Единая Россия») открыла мероприятие и акцентировала внимание на работе современных НКО с молодёжной аудиторией.

«НКО сегодня в центре внимания, особенно те организации, которые работают с молодежью. Наша общая задача — используя все возможные средства, опыт ветеранов и наставников, работать с подрастающим поколением, выводить их на нужные рубежи. Информационная война, идущая в современном пространстве, направлена и на старшее поколение, и на молодежь, и мы рассчитываем, что ваши организации, чьи подходы строятся на человеческих отношениях, дадут свой результат», — отметила Ковальчук.

Глава Всеволожского района Лира Бурак назвала НКО самым активным мостиком между властью и жителями. Она рассказала, что во Всеволожском районе зарегистрировано 613 некоммерческих организаций. Если в 2024 году на их поддержку закладывалось 25 миллионов рублей, то в 2025-м — уже 32 миллиона, а на 2026 год запланировано 37 миллионов. В этом году грантовую поддержку получат 43 организации.

«Самое главное в вашей работе — нестандартные подходы, умение сопереживать и решать вопросы быстрее, чем это может сделать бюрократическая машина. За каждым рублём гранта стоит реальная помощь людям. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию», — подчеркнула Бурак.

Председатель комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского района Ирина Гончарова добавила, что большая часть средств грантовой поддержки в районе направлена на помощь участникам СВО — закупку материалов для сетей, сухих душей, свечей и гуманитарной помощи. Благодаря комплексному подходу Всеволожский район занимает первое место в областном рейтинге по поддержке социально ориентированных НКО.

О деятельности АНО «Дом НКО Всеволожского района» рассказала член Совета, председатель Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» Елена Фролова. Главным из представленных проектов стал «Домашний МФЦ для ветеранов». Его цель — проактивное выявление ветеранов, нуждающихся в помощи. Сотрудники сами обзванивали ветеранов Великой Отечественной войны, выходили навстречу и доводили решение каждой проблемы до конечного результата. Отдельный цикл мероприятий был направлен на профилактику возрастного одиночества.

Участники заседания также рассмотрели внесение изменений в областной закон № 52‑оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области». Пресс-секретарь Молодёжного парламента Ленинградской области Игнат Норкин предложил добавить в закон возможность автоматического продления аренды помещений путём простого уведомления властей, чтобы защитить НКО от внезапного выселения из муниципальных помещений. Это позволит организациям спокойно работать над долгосрочными социальными проектами. Предложение единогласно поддержано.

Четвёртый вопрос, также одобренный единогласно, касался порядка установления и применения льготного тарифа страховых взносов для социально ориентированных НКО. Член Совета, директор ассоциации «Молодое Пикалево» Ольга Норкина пояснила, что предлагается закрепить для СОНКО, получающих гранты и субсидии из бюджетов, право на пониженные тарифы страховых взносов — 7,6% свыше предельной базы и 15% в её пределах. Льгота будет действовать на срок реализации проекта, без привязки к 70% профильных доходов и независимо от системы налогообложения.

«Нам важно синхронизировать областные инициативы с федеральной логикой и убрать административные барьеры», — отметила Ольга Норкина.

Обе инициативы направят в профильные постоянные комиссии Заксобрания Ленобласти для дальнейшей проработки.

После официальной части для членов Совета провели экскурсию по Дому НКО Всеволожского района и познакомили с инфраструктурой Центра зимних видов спорта Всеволожска.

