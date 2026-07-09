Саммит НАТО в Анкаре завершился итоговой декларацией, в которой Россию назвали «долгосрочной угрозой» евроатлантической безопасности. Страны альянса также пообещали Украине дополнительную поддержку, однако без новых обязательств о ее вступлении в НАТО.

Итоговый документ саммита оказался одним из самых коротких как минимум за последние 25 лет

Декларация включает всего шесть пунктов, хотя в предыдущие годы подобные документы занимали несколько страниц. В декларации говорится, что Россия представляет долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности. Для противодействия этой угрозе союзники подтвердили обязательства в сфере обороны, взятые ранее в Гааге.

«Чтобы противостоять долгосрочной угрозе, которую Россия представляет для евроатлантической безопасности и стабильности, а также сохраняющейся угрозе терроризма, союзники выполняют свои обязательства в области обороны, взятые в Гааге», – говорится в документе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отдельно обратился к российскому руководству и заявил, что альянс будет защищать каждый участок своей территории.

Эксперты из мировых СМИ считают, что саммит в Анкаре закрепил антироссийский курс как основу будущей перезагрузки НАТО. Альянс будет пытаться преодолевать внутренние противоречия за счет образа внешнего противника – на момент подготовки публикации этим врагом назначена Россия.

Для Украины итог саммита оказался неоднозначным

Страны НАТО пообещали выделить Киеву 70 миллиардов евро в 2026 году на военную технику, помощь и обучение. При этом в декларации не появилось обязательство о принятии Украины в альянс.

«На 2026 год союзники обещают выделить 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение для Украины и подтверждают свои суверенные обязательства поддерживать как минимум эквивалентный уровень в 2027 году», – говорится в документе

Президент Украины Владимир Зеленский находился на полях саммита и был приглашен на ужин лидеров, однако его не допустили к участию в основном заседании альянса. В СМИ это расценили как сигнал о том, что планы Киева по вступлению в НАТО по состоянию на 8 июля 2026 года остаются нереализованными.

На полях саммита также прошла встреча Зеленского с Дональдом Трампом. Американский лидер заявил, что обе стороны украинского конфликта, по его мнению, заинтересованы в урегулировании. Президент США также высказался об ударах ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

«Это эскалация, которая может помочь положить конец конфликту на Украине», – заявил Дональд Трамп

Кроме того, Трамп сообщил, что США обсудят возможность лицензионного производства зенитных ракетных систем Patriot в Европе. И допустил помощь Украине в закрытии неба в рамках будущих гарантий безопасности.

По итогам саммита не прозвучало конкретных предложений о достижении мирного соглашения между Россией и Украиной. Поэтому эксперты ожидают несколько интерпретаций его итогов:

Украинский – будет преподноситься как успех, Киеву помогают и продолжат помогать западные союзники.

Европейский – свой успех, не касающийся Украины, уговорили США оставаться в альянсе, потому что Трамп увидел единство, мощь и силу Европы.

США – ожидается нейтральная, прагматичная реакция, указывающая на коммерческие успехи (например, продажа оружия) и соответствующая проходному статусу саммита.

Ожидания Европы от Трампа не оправдались

Европейские союзники рассчитывали, что Трамп приедет на саммит с настроем на сделки и поддержку Киева. Однако, по данным Politico, американский лидер вновь высказал претензии к НАТО уже через несколько часов после прибытия в Анкару.

«Трамп вновь озвучил ряд претензий к НАТО спустя несколько часов после прибытия в Анкару. Он заявил, что события на Украине не затрагивают Вашингтон, и повторил свои утверждения о том, что Гренландия должна контролироваться Соединенными Штатами», – пишет издание

На встрече с Марком Рютте Трамп заявил, что США платят непропорционально больше других членов альянса.

«Страны НАТО не относились к нам должным образом и обошлись с США несправедливо. Они не платят. Я не хочу иметь ничего общего с Испанией. Пожалуйста, прекратите всю торговлю с Испанией, включая визиты», – сказал Трамп

Европейские чиновники хотели добиться от США более конкретных обещаний по Украине, однако получили только общее заявление о поддержке. По данным Bloomberg, Трамп дал понять, что Вашингтон готов продолжать продавать оружие европейцам, которые затем смогут передавать его Киеву.

Таким образом, для Трампа НАТО остается прежде всего инструментом американского влияния и рынком сбыта вооружений. Эта прагматичная позиция и не меняется с его первого срока на посту президента США.

Исходя из настроений внутри страны, иранская тема сейчас для Трампа важнее Украины, поскольку напрямую влияет на его репутацию и будущую внутриполитическую борьбу в США.