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В Волосовском районе состоялся XIX «Фестиваль поколений», объединивший ветеранов и молодёжь

В Волосовском районе прошёл традиционный «Фестиваль поколений», который ежегодно организует Законодательное собрание региона. Мероприятие уже в 19-й раз объединило ветеранов, молодёжь и представителей власти.

В Волосовском районе состоялся XIX «Фестиваль поколений», объединивший ветеранов и молодёжь - В Волосовском районе прошёл традиционный «Фестиваль поколений», который ежегодно организует Законода

Фото здесь и далее: lenoblzaks.ru

Начался фестиваль с траурного митинга у мемориального комплекса «Большое Заречье». Это место — бывшая деревня, стёртая с лица земли фашистами 30 октября 1943 года. Тогда были сожжены 180 дворов и все мирные жители: мужчины, женщины, старики и младенцы. Сегодня на месте улиц и домов — лишь поле и печные трубы, торчащие из травы, как каменные свечи. Всего в Ленинградской области гитлеровцы уничтожили более трёх тысяч деревень.

Фестиваль, впервые проведённый в 2008 году, за годы существования стал визитной карточкой региона и одним из самых значимых патриотических событий. Его главная цель — сохранить живое общение между поколениями, чтобы ветераны и молодёжь могли делиться историями и передавать опыт не формально, а по-настоящему. В этом году участниками стали делегации из всех районов Ленинградской области, включая представителей органов власти, депутатов, ветеранских и молодёжных организаций. Среди почётных гостей — председатель Совета Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Герой России Алексей Махотин, а также полковник ВДВ в отставке, воин-интернационалист Борис Стоянов, председатель Правления Ленинградской региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Областной парламент представляли депутаты Марина Левченко и Василий Рыжков (оба — «Единая Россия»).

В Волосовском районе состоялся XIX «Фестиваль поколений», объединивший ветеранов и молодёжь - В Волосовском районе прошёл традиционный «Фестиваль поколений», который ежегодно организует Законода

На митинге у мемориала рота почётного караула под звуки духового оркестра внесла флаги Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальных районов и Знамя Победы. С проникновенной речью выступила депутат Марина Левченко, стоявшая у истоков организации фестиваля.

«Сегодня День ветеранов боевых действий. Это день памяти тех, кто смотрел смерти в глаза и не отвёл взгляд. Тех, кто воевал в окопах Великой Отечественной, глотал афганскую пыль, знал, что такое Чечня. И тех, кто сейчас, в эти минуты, стоит на передовой – под пулями, под обстрелами – защищая нас с вами. Их зовут по-разному: солдаты, офицеры, добровольцы. Но для нас они – наша защита, наша стена, наша надежда. Дорогие ветераны, мы преклоняем колени перед вашим мужеством! Вы – живое свидетельство того, что русский дух не сломить. Вы учите нас стойкости, верности долгу и безграничной любви к Отчизне», — сказала Левченко.

Участники зажгли лампады у гранитных плит мемориала в память о всех погибших за Родину, почтили их минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента воину-освободителю.

В Волосовском районе состоялся XIX «Фестиваль поколений», объединивший ветеранов и молодёжь - В Волосовском районе прошёл традиционный «Фестиваль поколений», который ежегодно организует Законода

Программа фестиваля продолжилась в Волосово у «Стелы Памяти», установленной в честь земляков, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах. Глава администрации Волосовского района Сергей Ушаков поблагодарил организаторов и участников за то, что они вместе показывают пример бережного сохранения памяти о героях и связи поколений. После концерта состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске, где каждый оставил алые гвоздики в память о воинах-интернационалистах, не вернувшихся с Афганской и Чеченской войн. Завершился «Фестиваль поколений» концертом в городском Дворце культуры «Родник». Главная идея, прозвучавшая на всех площадках, — единство, память и преемственность поколений, в которых заключается наша сила и надежда.

Теги

Волосовский район Закс ЛО "Фестиваль поколений"
Новости Социум

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 825 мест в Сертолово

Государственный строительный надзор Ленобласти выдал разрешение на возведение новой общеобразовательной школы на 825 учеников в Сертолово на улице Дмитрия Кожемякина.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство школы на 825 мест в Сертолово - Государственный строительный надзор Ленобласти выдал разрешение на возведение новой общеобразователь
Фото: Правительство Ленинградской области

Внутренняя планировка предусматривает отдельные блоки для младших, средних и старших классов, специализированные кабинеты, мастерские, столовую, медицинский блок, спортивный и актовый залы, а также библиотеку с медиатекой.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, комментируя старт проекта, отметил, что к этой стройке шли непросто — были вопросы по площадке, по техническим решениям. Однако школа в Сертолово действительно необходима жителям, и сейчас главная задача — не терять темп после получения разрешения.

«Проект сильный: отдельные блоки для разных возрастов, спорт, актовый зал, библиотека, медблок, благоустроенная территория. Плюс удачная локация — школа появится там, где она нужна каждый день, рядом с жилыми кварталами и зеленой зоной. Это будет современное, удобное и по-настоящему живое пространство для детей», — подчеркнул Барановский.

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18.06.2026
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Напомним, что у родителей будущих первоклассников есть три варианта подачи заявления: самостоятельно с 1 апреля, если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территории или есть право на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление ребёнка в школу, на портале «Образование Ленобласти» или с помощью портала Госуслуг, также в МФЦ или непосредственно в школе. 

Вторая волна записи проходит с 6 июля до 5 сентября. Подать заявление можно будет в любую школу, независимо от места прописки и наличия льгот. Ребёнка зачислят, если останутся места.

Более подробная информация о порядке приема детей, а также список необходимых документов, территорий и телефонах «горячих линий» можно найти на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Теги

Сертолово Евгений Барановский образование в Ленобласти Госстройнадзор

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