В Волосовском районе прошёл традиционный «Фестиваль поколений», который ежегодно организует Законодательное собрание региона. Мероприятие уже в 19-й раз объединило ветеранов, молодёжь и представителей власти.

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Начался фестиваль с траурного митинга у мемориального комплекса «Большое Заречье». Это место — бывшая деревня, стёртая с лица земли фашистами 30 октября 1943 года. Тогда были сожжены 180 дворов и все мирные жители: мужчины, женщины, старики и младенцы. Сегодня на месте улиц и домов — лишь поле и печные трубы, торчащие из травы, как каменные свечи. Всего в Ленинградской области гитлеровцы уничтожили более трёх тысяч деревень.

Фестиваль, впервые проведённый в 2008 году, за годы существования стал визитной карточкой региона и одним из самых значимых патриотических событий. Его главная цель — сохранить живое общение между поколениями, чтобы ветераны и молодёжь могли делиться историями и передавать опыт не формально, а по-настоящему. В этом году участниками стали делегации из всех районов Ленинградской области, включая представителей органов власти, депутатов, ветеранских и молодёжных организаций. Среди почётных гостей — председатель Совета Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Герой России Алексей Махотин, а также полковник ВДВ в отставке, воин-интернационалист Борис Стоянов, председатель Правления Ленинградской региональной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Областной парламент представляли депутаты Марина Левченко и Василий Рыжков (оба — «Единая Россия»).

На митинге у мемориала рота почётного караула под звуки духового оркестра внесла флаги Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальных районов и Знамя Победы. С проникновенной речью выступила депутат Марина Левченко, стоявшая у истоков организации фестиваля.

«Сегодня День ветеранов боевых действий. Это день памяти тех, кто смотрел смерти в глаза и не отвёл взгляд. Тех, кто воевал в окопах Великой Отечественной, глотал афганскую пыль, знал, что такое Чечня. И тех, кто сейчас, в эти минуты, стоит на передовой – под пулями, под обстрелами – защищая нас с вами. Их зовут по-разному: солдаты, офицеры, добровольцы. Но для нас они – наша защита, наша стена, наша надежда. Дорогие ветераны, мы преклоняем колени перед вашим мужеством! Вы – живое свидетельство того, что русский дух не сломить. Вы учите нас стойкости, верности долгу и безграничной любви к Отчизне», — сказала Левченко.

Участники зажгли лампады у гранитных плит мемориала в память о всех погибших за Родину, почтили их минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента воину-освободителю.

Программа фестиваля продолжилась в Волосово у «Стелы Памяти», установленной в честь земляков, погибших при исполнении воинского долга в локальных конфликтах. Глава администрации Волосовского района Сергей Ушаков поблагодарил организаторов и участников за то, что они вместе показывают пример бережного сохранения памяти о героях и связи поколений. После концерта состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске, где каждый оставил алые гвоздики в память о воинах-интернационалистах, не вернувшихся с Афганской и Чеченской войн. Завершился «Фестиваль поколений» концертом в городском Дворце культуры «Родник». Главная идея, прозвучавшая на всех площадках, — единство, память и преемственность поколений, в которых заключается наша сила и надежда.