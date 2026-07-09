Ленинградская область продолжает помогать Донецкой Народной Республике восстанавливать лесные насаждения. Очередную партию сеянцев с закрытой корневой системой вырастили в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре. Семена подготовили ленинградские специалисты с учетом климата Донбасса.

Сеянцы с закрытой корневой системой должны обеспечить высокую приживаемость при высадке. Цель работы – восстановить 170 гектаров лесных массивов, пострадавших во время боевых действий.

«Качество строго контролируем», – подчеркнул Александр Дрозденко

Помощь Ленинградской области не ограничивается передачей саженцев. Регион работает в рамках долгосрочной программы с 2023 года. Специалисты делятся опытом в лесной отрасли, проводят противопожарные мероприятия и обучают кадры.

Работа ведется в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Ленинградская область выполняет задачи как на своей территории, так и в регионах, которым нужна поддержка.