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Ленобласть помогает Донбассу восстанавливать леса. Цель работы – восстановить 170 гектаров лесных массивов

Ленинградская область продолжает помогать Донецкой Народной Республике восстанавливать лесные насаждения. Очередную партию сеянцев с закрытой корневой системой вырастили в Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре. Семена подготовили ленинградские специалисты с учетом климата Донбасса.

Ленобласть помогает Донбассу восстанавливать леса. Цель работы – восстановить 170 гектаров лесных массивов - Ленинградская область продолжает помогать Донецкой Народной Республике восстанавливать лесные насажд
Фото: t_me/drozdenko_au_lo/11030

Сеянцы с закрытой корневой системой должны обеспечить высокую приживаемость при высадке. Цель работы – восстановить 170 гектаров лесных массивов, пострадавших во время боевых действий.

«Качество строго контролируем», – подчеркнул Александр Дрозденко  

Помощь Ленинградской области не ограничивается передачей саженцев. Регион работает в рамках долгосрочной программы с 2023 года. Специалисты делятся опытом в лесной отрасли, проводят противопожарные мероприятия и обучают кадры.

Работа ведется в рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Ленинградская область выполняет задачи как на своей территории, так и в регионах, которым нужна поддержка.

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Теги

Донбасс Ленинградская область
Новости Социум

Светлана Журова: Россия закладывает правовой фундамент для развития ИИ

Депутат Госдумы рассказала о важности нового закона о регулировании искусственного интеллекта.

В России приняли закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Как подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова, документ позволит сформировать в стране полноценные правовые основы для развития больших фундаментальных моделей ИИ.

При этом в России впервые законодательно закреплены не только определение и критерии сервисов, но и определен вектор их развития, который будет утверждаться президентом Владимиром Путиным. 

«Приоритет очевиден: технологическая независимость и безопасность граждан при ускоренном внедрении ИИ в экономику и государственное управление. Отдельного внимания заслуживает вводимый механизм обязательной маркировки контента, созданного нейросетями, и особый режим регулирования для суверенных разработок. Закон наделяет Минцифры функцией единого уполномоченного органа, что должно обеспечить координацию и синергию усилий государства, науки и бизнеса в этой критически важной сфере», — заявила парламентарий.

Ранее Ленинградский областной институт развития образования был отмечен наградой Яндекса за вклад в цифровизацию.

Фото на миниатюре: Duma.gov.ru/ wikimedia.org (CC BY 4.0)

Теги

искусственный интеллект Светлана Журова госдума

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