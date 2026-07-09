Бензин в Санкт-Петербурге с 30 июня по 6 июля подорожал на 0,1%, сообщает «Петроград». В среднем по России за это время автомобильный бензин подорожал на 2,1%.

Средняя стоимость литра бензина в Санкт-Петербурге на 6 июля составила 70,53 рубля. В целом по стране показатель достиг 74,01 рубля.

Бензин АИ-92 в городе продавался в среднем по 65,04 рубля за литр при среднероссийской цене 70,21 рубля. АИ-95 стоил 70,74 рубля против 76,19 рубля по России. Бензин АИ-98 и выше продавался по 99,10 рубля за литр. Этот показатель немного выше среднероссийского уровня, который составил 98,04 рубля. Дизельное топливо в городе стоило в среднем 80,06 рубля за литр. В целом по России его цена составила 87,76 рубля.

За неделю изменение цен на автомобильный бензин зафиксировали в 82 регионах России. Снижение отмечено только в Тюменской области без учета автономных округов. В Москве бензин подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%.

С начала 2026 года потребительские цены на бензин в России выросли на 13,9%, на дизельное топливо – на 14,7%. Заметнее всего подорожал бензин АИ-95, стоимость которого с конца 2025 года увеличилась на 13,9%. Бензин АИ-98 и выше за тот же период вырос в цене на 9,6%.