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Новости Экономика

Насколько подорожал бензин в Петербурге за неделю?

Бензин в Санкт-Петербурге с 30 июня по 6 июля подорожал на 0,1%, сообщает «Петроград». В среднем по России за это время автомобильный бензин подорожал на 2,1%.

Средняя стоимость литра бензина в Санкт-Петербурге на 6 июля составила 70,53 рубля. В целом по стране показатель достиг 74,01 рубля.

Бензин АИ-92 в городе продавался в среднем по 65,04 рубля за литр при среднероссийской цене 70,21 рубля. АИ-95 стоил 70,74 рубля против 76,19 рубля по России. Бензин АИ-98 и выше продавался по 99,10 рубля за литр. Этот показатель немного выше среднероссийского уровня, который составил 98,04 рубля. Дизельное топливо в городе стоило в среднем 80,06 рубля за литр. В целом по России его цена составила 87,76 рубля.

За неделю изменение цен на автомобильный бензин зафиксировали в 82 регионах России. Снижение отмечено только в Тюменской области без учета автономных округов. В Москве бензин подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,1%.

С начала 2026 года потребительские цены на бензин в России выросли на 13,9%, на дизельное топливо – на 14,7%. Заметнее всего подорожал бензин АИ-95, стоимость которого с конца 2025 года увеличилась на 13,9%. Бензин АИ-98 и выше за тот же период вырос в цене на 9,6%.

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Санкт-Петербург бензин
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Пенсионерку жестоко избили ради содержимого ее квартиры в Гатчинском округе

Двух мужчин задержали после нападения на 87-летнюю пенсионерку возле дома на Ленинградской улице в поселке Терволово Гатчинского муниципального округа.

Злоумышленники подкараулили пожилую женщину возле подъезда, после чего один из них начал избивать ее, в том числе по голове.

Предварительно, мужчины планировали похитить имущество пенсионерки. Один из них стоял у подъезда, пока второй избивал женщину. Довести задуманное до конца они не успели и скрылись. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сотрудники уголовного розыска совместно с районной полицией и при поддержке Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. Также установлен и задержан его предполагаемый 33-летний сообщник.

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