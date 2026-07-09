На время работ на сетях в городе организуют подвоз воды.

С вечера 10 июля и в последующие двое суток в Сясьстрое проведут работы по замене коммуникаций, из-за чего в городе ожидаются отключения воды. Об этом сообщает «Леноблводоканал».

«Кратковременно подача воды будет возобновлена 11 июля с 10:00 до 12:00. В случае досрочного окончания работ вода будет подана на город раньше», — указано в сообщении.

Также на время работ в городе организуют подвоз воды. Адреса указаны в социальных сетях и на сайте организации.

По всем вопросам жителей просят обращаться в ситуационный центр предприятия: 8(812)409-00-01.