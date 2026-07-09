Ранее прокуратура поставила на контроль ситуацию с мором рыбы в водоеме.
Природоохранная прокуратура отобрала пробы воды из Аннинского озера в Ломоносовском районе после гибели рыбы. Об этом 9 июля передает прокуратура Ленинградской области.
«В рамках исполнения поручения работники природоохранной прокуратуры совместно с представителями контролирующих органов выехали на место происшествия, где были отобраны пробы воды и экземпляры биоресурсов для направления на экспертизу», — говорится в публикации.
Ранее ход проверки поставил на контроль прокурор Ленинградской области Петр Забурко.