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Новости Происшествия

В Аннинском озере взяли пробы воды после гибели рыбы

Ранее прокуратура поставила на контроль ситуацию с мором рыбы в водоеме.

В Аннинском озере взяли пробы воды после гибели рыбы - Ранее прокуратура поставила на контроль ситуацию с мором рыбы в водоеме.
Фото: прокуратура Ленинградской области

Природоохранная прокуратура отобрала пробы воды из Аннинского озера в Ломоносовском районе после гибели рыбы. Об этом 9 июля передает прокуратура Ленинградской области.

«В рамках исполнения поручения работники природоохранной прокуратуры совместно с представителями контролирующих органов выехали на место происшествия, где были отобраны пробы воды и экземпляры биоресурсов для направления на экспертизу», — говорится в публикации.

Ранее ход проверки поставил на контроль прокурор Ленинградской области Петр Забурко.

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06.07.2026
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Теги

Аннинское озеро прокуратура
Новости Социум

Отключения воды ожидаются в Сясьстрое на выходных

На время работ на сетях в городе организуют подвоз воды.

С вечера 10 июля и в последующие двое суток в Сясьстрое проведут работы по замене коммуникаций, из-за чего в городе ожидаются отключения воды. Об этом сообщает «Леноблводоканал».

«Кратковременно подача воды будет возобновлена 11 июля с 10:00 до 12:00. В случае досрочного окончания работ вода будет подана на город раньше», — указано в сообщении.

Также на время работ в городе организуют подвоз воды. Адреса указаны в социальных сетях и на сайте организации. 

По всем вопросам жителей просят обращаться в ситуационный центр предприятия: 8(812)409-00-01.

Теги

Сясьстрой отключения воды

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