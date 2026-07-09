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Новости Социум

В Госдуме назвали дату следующей индексации маткапитала

Повышение размера выплаты планируется на февраль 2027 года.

Следующая индексация материнского капитала в России произойдет в феврале следующего года. Повышение составит порядка 5,2%, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

«В 2027 году материнский капитал должны проиндексировать с 1 февраля. Размер прибавки заранее в рублях не закрепляется, потому что расчет идет по фактической инфляции за 2026 год. Сейчас для прогноза можно брать ориентир около 5,2 процента», — отметил он.

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маткапитал Индексация
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Убийца 12-летней девочки в Ленобласти пытался свести счеты с жизнью — СМИ

Это произошло в камере, где содержится убийца, передает источник.

Убийца 12-летней девочки в Ленобласти пытался свести счеты с жизнью — СМИ - Это произошло в камере, где содержится убийца, передает источник.
Фото: СК РФ

Убивший 12-летнюю девочку в Ленинградской области мужчина пытался свести счеты с жизнью в камере. Об этом 9 июля передает 78.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, сейчас убийца находится в специализированном медучреждении ФСИН.

Также стало известно, что уже после зверского преступления мужчина пытался скрыться с 3 млн рублей, которые он похитил у партнеров по бизнесу. Денежные средства были при нем в момент задержания.

Напомним, 12-летняя девочка пропала в одном из СНТ Тосненского района 2 июля, спустя сутки тело обнаружили в лесополосе. Подозреваемого в убийстве ребенка задержали 4 июля, он уже признал вину. Мужчину отправили под стражу до 3 сентября.

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Тосненский район убийство

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