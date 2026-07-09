Продажу электронных сигарет в Санкт-Петербурге планируют полностью запретить с января 2027 года, сообщает «МК в Питере».
Первое заседание профильной рабочей группы по этому вопросу уже состоялось. Депутаты и эксперты обсудили детали реализации инициативы.
Причиной для возможного запрета стал рост заболеваемости среди подростков, которые употребляют электронные сигареты. В некоторых случаях последствия для несовершеннолетних оказываются смертельными.
По словам участников обсуждения, действующие ограничения не всегда работают эффективно. Продавцы продолжают нарушать закон и реализовывать вейпы несовершеннолетним.
В случае принятия запрета Санкт-Петербург может стать одним из первых регионов России с таким ограничением.