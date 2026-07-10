Врачи Ленинградской областной клинической больницы спасли пациента с сепсисом, вызванным камнем в мочеточнике. Мужчину госпитализировали с жалобами на сильное расстройство стула. После обследования в инфекционной больнице врачи заподозрили более серьезное заболевание и перевели пациента в ЛОКБ.

Специалисты выяснили, что камень в мочеточнике привел к заражению крови. Сепсис проявился нетипичным симптомом в виде расстройства стула.

Ситуацию осложнял лимфолейкоз. На фоне онкогематологического заболевания у пациента практически отсутствовали тромбоциты, поэтому любая операция сопровождалась крайне высоким риском кровотечения.

Перед врачами стоял выбор: оставить пораженную почку, которая поддерживала инфекционный процесс, или удалить ее, несмотря на проблемы со свертываемостью крови.

После тщательной подготовки специалисты провели открытую операцию с минимальной кровопотерей. Уже на следующий день лабораторные показатели пациента начали улучшаться, а спустя четверо суток его перевели из реанимации в обычную палату.

Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, сообщили 9 июля в пресс-службе ЛОКБ. Врачи оценивают перспективы восстановления как благоприятные.