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Новости Социум

Врачи ЛОКБ спасли мужчину с гнойным пиелонефритом

Врачи Ленинградской областной клинической больницы спасли пациента с сепсисом, вызванным камнем в мочеточнике. Мужчину госпитализировали с жалобами на сильное расстройство стула. После обследования в инфекционной больнице врачи заподозрили более серьезное заболевание и перевели пациента в ЛОКБ.

Специалисты выяснили, что камень в мочеточнике привел к заражению крови. Сепсис проявился нетипичным симптомом в виде расстройства стула.

Ситуацию осложнял лимфолейкоз. На фоне онкогематологического заболевания у пациента практически отсутствовали тромбоциты, поэтому любая операция сопровождалась крайне высоким риском кровотечения.

Перед врачами стоял выбор: оставить пораженную почку, которая поддерживала инфекционный процесс, или удалить ее, несмотря на проблемы со свертываемостью крови.

После тщательной подготовки специалисты провели открытую операцию с минимальной кровопотерей. Уже на следующий день лабораторные показатели пациента начали улучшаться, а спустя четверо суток его перевели из реанимации в обычную палату.

Сейчас мужчина находится в стабильном состоянии, сообщили 9 июля в пресс-службе ЛОКБ. Врачи оценивают перспективы восстановления как благоприятные. 

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Теги

ЛОКБ Ленинградская область
Новости Социум

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места

Первичные отделения партии «Единая России» провели благоустройство воинских захоронений и других памятных мест.

Первичные отделения партии «Единая Россия» провели субботники в Кипенском и Гостилицком поселениях. Работа по благоустройству памятных мест прошла в соответствии с поручениями губернатора Ленинградской области и секретаря областного отделения партии Александра Дрозденко, а также в рамках федерального партийного проекта «Историческая память».

Фото здесь и далее: партия «Единая Россия»

Входе недавних акций активисты привели в порядок мемориал «Непокоренная высота» на горе Колокольня в Гостилицком сельском поселении. В Кипенском поселении усилия партийцев сосредоточились на мемориальном стенде «Земляки, сражавшиеся за Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Депутаты «Единой России» тем временем провели масштабную работу по обновлению экспозиции. Фотографии героев были не только отреставрированы, но и оцифрованы. 

В Кипенском и Гостилицком привели в порядок памятные места - Первичные отделения партии "Единая России" провели благоустройство воинских захоронений и других пам

Особую роль в реализации инициативы сыграл член партии Петр Константинович Беш, чье неравнодушное отношение и личный вклад позволили качественно провести эту работу. 

«Сохранение исторической памяти — это наша общая ответственность перед ветеранами, героями и будущими поколениями. Уход за памятниками, благоустройство мемориалов и сохранение имён защитников Отечества — важная часть патриотического воспитания. Такие субботники объединяют жителей и помогают сохранить связь поколений», — отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Рытов.

Забота о воинских мемориалах остается одним из ключевых приоритетов Народной программы партии.

Теги

Благоустройство в Ленобласти Единая Россия

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